Real Oviedo | Anquela: «Tener euforia es empezar a equivocarse, en mi entorno no veo a nadie eufórico»

Juan Antonio Anquela no modifica la línea de su discurso, compuesto a través de la cautela, en medio de la excelente racha de resultados que atraviesa el Real Oviedo. «Tener euforia es empezar a equivocarse, en mi entorno más cercano no veo a nadie eufórico», ha expresado este mediodía el entrenador azul, a las puertas del último encuentro del año ante la Cultural Leonesa. Un duelo que ha vaticinado como «muy competido y reñido desde el principio al final».

«Espero un rival difícilisimo, lleva perdidos los mismos partidos que nosotros. Es un buen equipo de fútbol que hace las cosas muy bien», ha alertado sobre su rival este sábado en el Carlos Tartiere el preparador jienense, que ha reconocido su preocupación por el estado del césped, pero ha asegurado que «habrá que adaptarse» y nunca pondrá «una excusa» por ello. El veterano técnico, que espera recuperar a Aarón Ñíguez y ha confesado que con la reaparición de Viti será más prudente, ha confirmado que va a modificar «lo menos posible» la alineación.

Reticente a realizar un balance de las primeras diecinueve jornadas porque considera que debe efectuarse «cuando acabe la temporada», ha vuelto a subrayar que si no están al máximo nivel «es difícil hasta empatar». «El fútbol me dice que siempre hay que llevar la misma línea y salirse lo menos posible», ha señalado el jienense, quien, cuestionado por la situación de Owusu, ha recordado que para que el club se refuerce en el mercado de invierno primero tiene que abrirse la puerta de salida. «Hay futbolistas aquí que tienen que jugar, porque son jóvenes. Si aquí no tienen sitio, yo sería el primero que buscaría una solución y no me aferraría a quedarme un año entero sin jugar», ha expresado el andaluz, que ha indicado que nadie le ha planteado esa posibilidad.

Síguenos en: