«Nosotros vivimos de nuestra gente, nos han ayudado desde el primer minuto»

Desde su prisma de constante alerta, Juan Antonio Anquela ha expresado este mediodía sus sensaciones de cara al encuentro de este domingo contra el Nástic. Un duelo «muy difícil, como siempre», según ha recordado el entrenador del Real Oviedo, que ha elogiado el papel a lo largo de la temporada de la grada del Carlos Tartiere, escenario del choque.

«Nosotros vivimos de nuestra gente, porque nos han ayudado y apoyado desde el primer minuto. Yo quiero eso», ha expuesto el técnico azul, que ha indicado que son los protagonistas sobre el césped los que tienen que propiciar que eso ocurra. «Tenemos que engancharles», ha agregado el jienense, que ha recordado los excelentes números como visitante del Nástic para alertar de su peligro y ha indicado que Viti, al margen del grupo los últimos días, «tiene un golpe en la rodilla».

«Me gustaría que nosotros demos el nivel», ha señalado el veterano técnico, que considera necesario tener «paciencia y no descomponerse» para aprovechar «una de las pocas opciones que nos den». «No vamos a ganar un partido fácil. Si somos constantes y no fallamos, podemos competir, pero no somos superiores a nadie», ha argumentado el andaluz, que no mira más allá de la cita del domingo.

En Soria, el 29 de abril a mediodía

El conjunto carbayón afrontará dos encuentros consecutivos en su feudo y luego se enfrentará al Numancia en Soria. Un duelo que, desde esta mañana, ya tiene fecha y hora. Los azules buscarán sumar su segundo triunfo a domicilio en 2018 desde las 12 horas del domingo 29 de abril.