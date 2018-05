El Real Oviedo tiene un balón parado al nivel de los mejores equipos de Europa

En la colección de tópicos sobre la Segunda División, uno de los más repetidos es la importancia del balón parado. Como buen conocedor de la categoría, Juan Antonio Anquela insiste en el trabajo de estas acciones, lo que ha convertido al Real Oviedo en el segundo de las cinco grandes Ligas europeas de Segunda que menos minutos necesita para hacer un gol.

Según el análisis de Football Observatory, basado en los datos del proveedor deportivo Instat, el conjunto oviedista ha marcado once goles en acciones a partir del balón parado, uno cada 341 minutos de juego. Los carbayones están solo por detrás del conjunto alemán del Heidenheim, que solo necesita 322 minutos para hacer un gol en jugada de estrategia. Para esta estadística se contabilizan los tantos logrados en los diez segundos siguientes a la puesta en juego del balón. Estos números se fundamentan en el buen rendimiento del equipo en este tipo de acciones en el inicio del campeonato, ya que desde la jornada 30, en Tenerife, cuando Forlín cabeceó un saque de falta de Saúl Berjón, el equipo no aprovecha una de estas acciones. La citada estadística recoge que los carbayones han marcado once goles y recibido solo cuatro en los diez segundos posteriores a la puesta en juego de una acción a balón parado. En la categoría, el siguiente equipo que aparece tras los oviedistas es el Rayo Vallecano, que marca un gol cada 469 minutos y lleva ocho, con solo dos encajados.

En la máxima categoría de las cinco grandes Ligas europeas, España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia, el mejor equipo es el Girona, que suma once goles, los mismos que el Real Oviedo, pero solo necesita 322 minutos para celebrar cada tanto.

