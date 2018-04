Christian Fernández: «Todo pasa por ganar en Lugo»

Con las únicas ausencias de Forlín y Olmes García, la plantilla del Real Oviedo ha completado esta mañana en El Requexón una sesión que ha concluido con el susto de Fabbrini, que se retiró antes que sus compañeros por unas molestias en la rodilla izquierda tras un regate fallido. Los azules están enfocados en el duelo de este domingo en Lugo. “Una batalla en el Anxo Carro contra un equipo que es de los que mejor fútbol practica”, como ha expuesto Christian Fernández, que no ha obviado la dificultad y la trascendencia del choque en tierras gallegas.

“Todo pasa por ganar en Lugo”, ha afirmado el zaguero santanderino, que ha señalado que el conjunto carbayón “si algo ha demostrado es que independientemente del resultado o de la situación en la tabla siempre ha ido para adelante”. “Nunca ha escatimado en esfuerzo ni en entrega”, ha agregado el cántabro, que engloba la derrota del pasado sábado contra el Alcorcón en la “máxima igualdad” de la Segunda y ha indicado que los azules siguen “inmersos en la pelea” y considera que “el equipo no está tan mal”.

“Igual por las expectativas generadas a raíz del famoso partido contra el Sporting se sobredimensionó todo. Parecía que ya habíamos ascendido, que todo era poner la fecha de celebración y los más concienciados de que esto no había hecho más que empezar éramos nosotros”, ha declarado el defensor, que ha señalado que “no le puedes quitar la ilusión a la gente, pero hay que ser conscientes de dónde estamos, quiénes somos y contra quién estamos compitiendo”. “Creo que por momentos se pierde un poco la perspectiva”, ha expresado el lateral reconvertido a central, que considera que “se le da poco valor” a habar conseguido los 50 puntos con diez jornadas de antelación.

“Quizás por la trayectoria que traíamos, por haber ganado al máximo rival, se hizo todo una burbuja que no ayudó. Se generaron unas expectativas que igual estaban por encima de lo que puede dar esta plantilla. Eso habrá que esperar a la jornada 42 a ver qué somos capaces de hacer”, ha apostillado el cántabro, que se mantiene ajeno a las opiniones sobre la vehemencia de sus entradas.

“La verdad que lo que se diga de mí con 33 años y unas temporadas en esto sinceramente me da igual. Sé a quién le tengo que dar cuentas y tengo en estima las opiniones de quien pretende lo mejor para mí, el resto me da igual”, ha argumentado el cántabro, que ha asegurado que no pretende variar su contundencia: “Voy a seguir dando lo mismo por este escudo, jugando al límite del reglamento. Habrá veces que me pase y otras que no. Nunca he tenido el cartel de violento y no lo voy a tener ahora”.

