Real Oviedo «Si competimos como en Almería y Gijón, la victoria fuera de casa llegará» Juan Carlos considera que la situación del Albacete es «un arma de doble filo» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 21 septiembre 2017, 15:30

El Real Oviedo visita este domingo el Carlos Belmonte y su portero titular, Juan Carlos, regresa a un escenario donde vivió "un máster". "Fue la temporada más dura de mi carrera con diferencia", ha confesado esta mañana el guardameta de Calviá, esperanzado en que el conjunto carbayón logre pronto su primera victoria a domicilio está temporada.

"Si competimos como hemos competido en Almería y Gijón, al final, no sé si será esta semana o cuando, la victoria llegará. Me encantaría que fuese este domingo", ha señalado el cancerbero balear, que ha recordado que el triunfo lejos del Carlos Tartiere "es una asignatura pendiente del año pasado". El meta ha indicado, no obstante, que el contexto de la ausencia de triunfos a domicilio ha cambiado bastante en este inicio de curso.

"Haciendo la comparación la realidad es esa. En Gijón, el último partido que jugamos fuera, el equipo acabó en su campo. Eso no hace que el domingo vayas a ganar, son sensaciones distintas y al final esperamos que se traduzcan en puntos", ha expuesto el balear, satisfecho por el triunfo y su imbatibilidad el pasado domingo ante el Cádiz. Una inercia positiva que contrasta con la que muestra su próximo adversario, ubicado en el fondo de la clasificación. "Ellos se juegan mucho, aún no han sumado de tres y es un partido complicado", ha expresado el cancerbero, que ha apostillado que si los azules no van "con la humildad y el respeto que merece el Albacete lo vamos a pasar muy mal". "Desde el vestuario lo tenemos claro y si somos capaces de hacer las cosas bien en determinados momentos el ambiente hostil nos puede beneficiar. Ellos están más jodidos que nosotros, pero eso puede ser que se convierta en un arma de doble filo", ha concluido.