Real Oviedo | «Somos conscientes de que hay muchos errores por corregir»

El Real Oviedo se reencontró con la victoria el pasado domingo ante el Lugo. Un paso más en un largo camino, como ha indicado este mediodía una de las novedades de la alineación azul ante el conjunto gallego, Juan Forlín, que No se deja seducir por el sabor dulce del triunfo y se mantiene autoexigente.

"Estamos contentos por la victoria porque se trabaja mejor, pero somos conscientes de que hay muchos errores por corregir", ha explicado el central argentino, que inició el partido como pivote defensivo y después pasó al eje de la zaga. "Estoy para sumar donde me necesite el míster. Obviamente desde chico y el último año jugaba de central y es donde más cómodo me siento, pero obviamente estoy para ayudar", ha asegurado el jugador de la ciudad rosarina de Reconquista, que ha reconocido la mejoría al señalar que "hubo un cambio grande", pero ha recordado que son consciente de que todavía no han "logrado nada".

Tras amarrar un triunfo en un partido que ha tildado de más bonito para el espectador que para el jugador, como le dijo a su mujer, es consciente de que afrontan ahora dos jornadas consecutivas a domicilio, donde el equipo debe elevar su rendimiento. "Somos conscientes de que tenemos que cambiar la cara fuera y el domingo tenemos una linda posibilidad", ha expresado tras señalar que la remontada ante el Lugo "quiere decir que el equipo tiene espíritu combativo y no baja los brazos".

Autocrítico, reconoce que todavía le "falta mucho por mejorar", pero sigue "igual de ilusionado que cuando llegué". El rosarino ha expresado que "el equipo se acopló bien" a un sistema que no habían empleado nunca y "con el paso de los minutos se fue sintiendo más cómodo". "Es una alternativa que tendrá el míster", ha agregado el central, que se ha deshecho en elogios hacia la grada del Carlos Tartiere: "No era un partido fácil, necesitábamos la victoria y la afición estuvo espectacular".

