Real Oviedo | «Estamos a tiempo de reconducir el camino y terminar bien» Daniel Mora Joaquín Del Olmo, molesto con las formas del Ayuntamiento tras la reunión de ayer, indica que el club tiene «confianza ciega» en Anquela IVÁN ÁLVAREZ Martes, 31 octubre 2017, 16:31

En la Joyería Sánchez Vallina, encargada de restaurar la Copa de la Balesquida conquistada durante la etapa prefundacional por el Club Deportivo Oviedo en 1924, el asesor deportivo del Real Oviedo, Joaquín del Olmo, ha hecho este mediodía un extenso repaso de la actualidad azul en el ámbito deportivo e institucional. El dirigente asume que la situación deportiva “no es la idónea” y que “el míster todavía no ha encontrado todavía un equipo que tenga su identidad”, pero recuerda que están “a tiempo de reconducir el camino y terminar bien”.

Del Olmo, que ha recordado que estadísticamente a los equipos de Juan Antonio Anquela siempre les ha costado arrancar, ha indicado que “hay que darle tiempo” al entrenador jienense, que cuenta con la “confianza ciega” de su parte y de la del Consejo. Antes de que se conociese que Toché tiene afectado el menisco interno de su rodilla izquierda, el dirigente mexicano ha indicado que “son riesgos” que la entidad asumió a principios de temporada y ha recordado que no van “a pagar excesos de mercado” si se necesita reforzar la plantilla el próximo mes de enero.

“Tenemos un presupuesto y que la gente no piense que porque tenemos una ampliación vamos a tener más. Eso no es cierto, uno de los puntos importantes desde que llegó el Grupo Carso era poner al equipo en punto cero, autosuficiente. A mí me hubiese encantado coger ese dinero para refuerzos, pero no es posible porque va para deudas”, ha subrayado Del Olmo, que ha expresado que “siempre hay margen para todo” en alusión a la próxima ventana de mercado. Reticente a las cesiones, ha señalado que no tiene ningún problema con David Fernández, aunque ha expresado una ruptura de relaciones con su representante.

Molesto con las formas y las filtraciones del Ayuntamiento tras la reunión mantenida ayer, ha señalado que “las cosas no son como las cuentan” y que no existe un entendimiento con el Consistorio en lo que se refiere a las instalaciones deportivas y las marcas. Respecto a la renuncia de El Asturcón, lo ha justificado con un argumento a largo plazo. Del Olmo ha afirmado que cuando deje la entidad espera poder legar “un club fuerte y con las bases sólidas”. “Si vamos a hacer una inversión para una ciudad deportiva buscaremos que El Requexón se pueda ampliar o que sea una propiedad del club”, ha apostillado el asesor deportivo, que ha confesado que la ampliación de capital ha colmado las expectativas de la entidad.

“Contento” en Oviedo y cómodo con la exigencia, ha confesado que se arrepiente de “no haber hablado en la rueda de prensa” de despedida de Sergio Egea para expresar su postura y ha señalado que ahora no es el momento de hacerlo “porque siempre hay códigos”. Del Olmo ha recordado que Esteban “tiene contrato con el club” y hay “una gran relación con él”. “No somos malagradecidos con la gente, somos conscientes de lo que es el Real Oviedo”, ha apostillado el mexicano, que ha confesado que la entidad también mantuvo conversaciones con Michu, pendiente de “un tema personal”. “Aquí hay que tener la capacidad de darle la vuelta a la presión y convertirla en oxígeno”, ha concluido.

Síguenos en: