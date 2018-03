«El Oviedo tiene la experiencia para saber exprimirse y llegar al 'play off'»

David Fernández (Madrid, 1985) aguarda expectante la llegada del sábado. Afianzado en el eje de la zaga del Alcorcón, el que fuera capitán del Real Oviedo, encargado de certificar con su certero testarazo en el Ramón de Carranza el regreso del club azul a Segunda el histórico 31 de mayo de 2015, pisará por primera vez el Carlos Tartiere desde que dejó la disciplina del conjunto carbayón. El central madrileño, que cree que la experiencia de las dos temporadas previas servirá a los oviedistas para alcanzar el 'play off' esta campaña, vuelve a la capital del Principado con la esperanza de que el 'cuadro' alfarero saque algo positivo para aumentar su margen de puntos respecto al descenso.

-¿Se va a emocionar el sábado o va a hacer honor al apodo de 'Iceman' que le colocó el vestuario azul?

-Estoy seguro. Tengo muchas ganas y estoy muy feliz por volver, pero sé que va a ser algo extraño porque durante los cinco últimos años ha sido mi casa y jugar en el Tartiere con una camiseta diferente a la del Oviedo se me va a hacer extraño. La sensación va a ser bonita porque tengo ganas de ver a muchos amigos, muchos excompañeros y a la afición, a la que le tengo mucho cariño y siempre me ha apoyado mucho.

-¿Ha cruzado algún mensaje con Toché y Linares o lo deja para después de su batalla particular?

-Con Toché tengo mucha relación y hablamos muy a menudo. Normalmente lo hacemos poco de fútbol, pero esta semana al enfrentarnos sí que hemos comentado algo. Sé que tendremos que tener mucho cuidado arriba para que no marquen y es una papeleta difícil porque son dos grandes delanteros que tienen gol, que trabajan mucho, con muy buenos movimientos. No te puedes despistar porque en cualquier jugada te pueden hacer daño.

-Tendrán que estar muy atentos a Saúl Berjón para puntuar. ¿Esperaba verlo a este nivel?

-Es un jugador de mucha calidad y está haciendo una temporada buenísima. Me alegro mucho por él, es una persona con la que tengo también muy buena relación, es un gran tipo. Es uno de los que más incidencia tiene en el ataque del Oviedo y seguro que va a ser uno de los que más peligro nos va a crear.

-Solo han pasado cinco meses, pero el duelo del sábado, especialmente por la parte oviedista, se prevé muy diferente al de Alcorcón.

-Sí, porque además creo que el punto de inflexión del Oviedo llegó justo después de jugar contra nosotros. Luego comenzaron con los cinco defensas y empezaron a conseguir mejores resultados. Va a ser diferente por eso y porque vamos a jugar en el Tartiere, que es mucho más difícil para nosotros. El Oviedo se deja muy pocos puntos en casa y será un partido muy difícil.

-Ahora viste de amarillo. Por ese ascenso en Cádiz, el color le traerá buenos recuerdos. ¿Tal vez el más especial de su carrera?

-(Ríe) Sí, creo que sí y me alegro mucho de que así sea. La gente me lo recuerda con mucho cariño y al pensar en ello se me ponen los pelos de punta. Fue un día muy especial por ese partido que ganamos y por el ascenso que conseguimos después de tanto tiempo esperando. Hicimos feliz a mucha gente. En Oviedo viví la mejor etapa de mi vida futbolística y ese fue uno de los mejores días de toda mi carrera deportiva, un día imborrable, que recordaremos siempre.

-En los cinco años en Oviedo vivió la parte más dulce y la dureza de quedarse a las puertas del ascenso en varias ocasiones.

-Me alegro de haber vivido todo lo que viví en esos cinco años, porque he pasado momentos buenos y no tan buenos. Eso te hace comprender mejor la historia que tiene el club y cómo lo vive la gente. En mi primera temporada la situación era crítica, pero tuve la suerte de vivir ese momento en el que la afición salvó al club con aquella ampliación de capital que se recordará siempre, con la llegada del Grupo Carso. Al final son momentos que se te quedan grabados. De ahí en adelante fuimos creciendo poco a poco y me alegra que el club esté en un momento muy estable, con un crecimiento máximo con vistas al futuro. Con ello, ojalá dentro de poco consiga estar donde se merece.

-¿Se quedó con ganas de agregar a esos momentos el derbi asturiano?

-Sí. Una de las espinitas que me queda es no haber jugado un derbi, pero lo viví como un aficionado más y disfruté mucho con la victoria. Me alegré por amigos que tengo, excompañeros y aficionados del Oviedo. Tanto el de la primera como el de la segunda vuelta fueron dos partidazos, muy positivos para el Oviedo.

-Habla de una de las espinitas. ¿Otra de ellas fue la forma en la que finalizó su etapa en el club?

-Me hubiese gustado terminar de otra manera. No fue la más ideal, pero estoy feliz porque todo se solucionó. Pudimos llegar a un acuerdo, todo se solucionó y tengo muy buena relación con todo el mundo allí. Es una cosa que ya está olvidada. Podíamos haberlo resuelto en verano y no se hizo, pero es algo a lo que no le doy más vueltas.

-¿Se ha planteado que eso pueda cambiar el recibimiento que le brinde el Tartiere?

-Puede haber alguien que piense de otra manera, pero espero que el recibimiento sea bueno. Tengo un grandísimo cariño a la afición del Oviedo, siempre me han apoyado y tratado de maravilla. Me han agradecido la temporada del ascenso y me han sabido reconocer el trabajo que he hecho. He intentado dar el máximo por esa camiseta.

-El equipo tiene un punto más que las dos campañas anteriores a estas alturas. ¿Lo ve con los mimbres para dar el salto esta vez?

-Espero que sea así, que esta temporada sea la definitiva. La trayectoria es muy parecida, pero creo que el final va a ser distinto. Creo que tiene un calendario bueno, con seis partidos en el Tartiere, que es una ventaja importante porque de allí se escapan muy pocos puntos, y veo a un equipo muy intenso que será capaz de llegar hasta el final con esa intensidad. Después de los dos último años hay muchos jugadores que tienen esa experiencia de lo que sucedió y de cómo pueden cambiar ese final de temporada. Espero que consigan el objetivo y les vaya fenomenal.

-Cuentan también con un entrenador que dejó una huella profunda en Alcorcón.

-Hizo buenas temporadas con el Alcorcón y creo que no va a permitir que el equipo se relaje. Les va a mantener alerta en estas diez jornadas. Esa es la sensación que tengo. Es cierto que hay mucha igualdad arriba, pero confío en que al final lo consigan. Los jugadores lo han vivido y saben que tienen que estar muy concentrados, exprimirse al máximo y aprovechar esa ventaja del Tartiere para sacar los puntos necesarios para llegar al 'play off'.

Síguenos en