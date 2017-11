Real Oviedo | «Me encanta la responsabilidad» Saúl Berjón asume la especial exigencia a la que le somete Anquela con el deseo de que «dé sus frutos» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 29 noviembre 2017, 15:25

El lanzamiento de la falta al corazón del área que desembocó en el tercer gol oviedista el pasado sábado supuso la cuarta asistencia de Saúl Berjón esta temporada. “Los números están saliendo bien, pero firmaba llevar menos y más puntos. Que meta el gol el que sea, que dé el pase quien sea, pero que metamos”, ha expresado este mediodía el extremo ovetense, que ante la ausencia de Aarón Ñíguez deberá asumir todavía más galones en la parcela ofensiva azul.

“La acepto y me encanta. Es una cosa que me gusta, si me toca tener esa responsabilidad estaré encantado”, ha indicado el canterano oviedista, que elude regodearse en el elogio con la misma velocidad con la que sortea a zagueros sobre el césped. “Creo que es el buen momento de todos los compañeros, que dan el máximo y nos ayudan. Tengo que jugar porque el míster me elige y tenemos todos una responsabilidad muy alta, porque necesitamos ganar”, ha apostillado el ovetense, que vive su segunda temporada junto a Anquela tras estar a sus órdenes en Alcorcón.

“El míster está todo el día exigiendo y con algún jugador, quizás a mí por conocerme de más tiempo, exige un poco más. Pero estoy encantando con ello y estoy deseando que esa exigencia dé sus frutos”, ha argumentado Berjón, con la esperanza de mostrar este sábado en Lorca (20 horas) buenas sensaciones como visitante. “Ya demostramos que somos capaces de ganar y jugar bien, ahora lo que falta es volver a conseguirlo”, ha señalado el atacante, que ha destacado la igualdad de una categoría que, a su juicio, “está loca” y “nadie sabe lo que puede pasar” en ella. “Son muchos equipos ahí y si ninguno da con la tecla es porque hacemos bien las cosas y está todo muy competido”, ha apostillado.

Una de las grandes novedades de esta mañana en el centro de operaciones oviedistas ha sido la presencia de Diego Fabbrini. El mediapunta italiano sigue con su camino para estar a disposición de Anquela y ha comenzado a ejercitarse bajo las directrices del recuperador del club azul, Nacho Gonzalo.

El atacante cedido por el Birmingham ha realizado ejercicios con y sin balón en el campo número 1 de El Requexón, donde ha compartido terreno de juego con Mossa, Edu Cortina y Diegui Johannesson, al margen del grupo por sus dolencias. “Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros y si cuanto antes puede ayudarnos le recibiremos con los brazos abiertos”, ha indicado Saúl Berjón.

