Real Oviedo Real Oviedo | «Somos un equipo que no baja los brazos, pero no me gusta tener que remontar» Anquela indica que «esto no puede ser una montaña rusa» y se alegra «muchísimo» de que Diegui «lleve el nombre del Real Oviedo fuera de España» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 16 noviembre 2017, 13:53

Los dos triunfos del Real Oviedo han llegado con un guión similar, sustentados en una reacción tras el descanso que les permitió darle la vuelta a un marcador adverso. Una situación que deja un regusto agridulce a su entrenador, Juan Antonio Anquela, con una mezcla de satisfacción por el espíritu combativo mostrado y preocupación por tener que hacer frente al gol inicial del adversario.

"Somos un equipo que no baja los brazos, pero no me gusta tener que remontar", ha señalado este mediodía el técnico jienense, que ha reconocido que "hace dos semanas todo pintaba peor" y "esto no puede ser una montaña rusa". El preparador oviedista ya ha contado esta mañana con Diegui Johannesson a sus órdenes, de regreso tras disputar en Doha dos partidos amistosos con la Selección de Islandia. El lateral, manteado por sus compañeros al inicio de la sesión, ha recibido los eleogios de su entrenador.

"Es la alegría personificada, está muy bien. Me alegro muchísimo de que lleve el nombre del Real Oviedo fuera de España", ha indicado Anquela, que, tras mudar su dispositivo táctico en las dos últimas jornadas, ha afirmado que este sábado va a "usar el sistema que mejor nos venga". "Vamos a ver si somos capaces de hacer las cosas como se requiere para encarar a un rival como el Valladolid", ha expuesto el andaluz, que ha calificado al conjunto pucelano como "un muy buen equipo", que cuenta con el pichichi de la categoría y del que le "gusta todo".