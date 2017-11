Real Oviedo «No somos todavía el equipo que quiere el míster» Christian Fernández cree que «falta por momentos ser valientes y buscar al rival» antes de esperar errores IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 9 noviembre 2017, 14:52

La reconciliación con el triunfo no obnubila a la plantilla del Real Oviedo, concienciada de que debe encontrar regularidad en sus resultados y equiparar a domicilio los conseguidos en su feudo. "Jugar en el Tartiere es un aliciente, pero no puede ser excusa para no ser iguales fuera", ha recordado este mediodía Christian Fernández, que ha reconocido que "las victorias siempre son un bálsamo" y ahora está en manos oviedistas lograr la continuidad que tanto desean.

"No somos todavía el equipo que quiere el míster", ha señalado el lateral santanderino, que el pasado domingo fue ubicado en el eje de la zaga, modificada a lo largo del encuentro. "Me encuentro bien en el último sistema", ha confesado el cántabro, que ha expuesto qué exige ese dibujo táctico: "Con esta defensa de tres sales más a banda y las marcas son más en zona. Al final, es atención, comunicación y ganar duelos".

Respecto a Mossa, el jugador con el que compitió las primeras jornadas por un puesto en el lateral zurdo, Christian ha indicado que el valenciano "tiene más tendencia ofensiva" y lo importante es "poder ayudar al equipo". Un conjunto al que le "falta por momentos" ser más valiente. "Buscar al rival y no esperar errores del contrario", ha apostillado el zaguero cántabro.