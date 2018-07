Real Oviedo Real Oviedo | «Buscaba un equipo en el que poder volver a disfrutar del fútbol» Carlos Martínez se dirige a la sala de prensa del Carlos Tartiere acompañado por César Martín. / ÁLEX PIÑA El lateral derecho Carlos Martínez fue presentado como nuevo jugador del Real Oviedo para la próxima temporada, con opción a una más RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 7 julio 2018, 01:45

El Real Oviedo hizo ayer oficial y presentó al cuarto fichaje del equipo para la próxima temporada, el lateral derecho Carlos Martínez, que había desarrollado toda su carrera en la Real Sociedad. El jugador, de 32 años, llega con un acuerdo para la próxima temporada, con opción de una más en función de determinados objetivos.

El navarro dijo en su presentación en el Carlos Tartiere ayer que llega al conjunto oviedista en busca de una oportunidad para «volver a disfrutar del fútbol» después de «un año muy complicado» y aseguró que confía mucho en él mismo para hacerlo. Por ello, ahora solo piensa en «hacer una buena pretemporada y cuando empiece la Liga estar al cien por cien».

El futbolista, que llevaba once años en el conjunto donostiarra, reconoció que desde que la Real Sociedad le confirmó que no iba a seguir «se abrió una nueva etapa para mí». «Toda mi vida he estado en la Real y me tocaba cambiar de aires y tenía ganas de algo nuevo», precisó.

Respecto a la forma en que se fraguó su fichaje, explicó que habló y se reunió con el secretario técnico, Ángel Martín, y que desde el principio supo que el Real Oviedo era «un gran club» en «una ciudad muy buena, cerca de casa». «Tenía que mirar otras cosas, no solo dinero. Me hizo ilusión la oferta y todo se ha hecho muy rápido, me apetecía venir y ayudar a este club y aportar mi experiencia y darlo todo», agregó.

Carlos Martínez insistió en que todas las referencias sobre el conjunto oviedista eran muy buenas y que por ello le resultó fácil tomar la decisión. Respecto a lo que puede aportar al equipo, señaló que «a lo largo de estos once años he cambiado mucho. Al principio era un jugador de mucho ímpetu, me gustaba chocar y pelear, el fútbol de antes, pero me he ido amoldando a los nuevos tiempos». «No tengo problema en jugar en largo o en corto», señaló. Pero insistió en que lo que siempre ha tenido es «la base de pelear y pelear». «Las ganas nunca las voy a perder, luchar en el campo y acabar el partido sabiendo que lo he dado todo, eso es fundamental», expuso.

El nuevo jugador del conjunto carbayón dijo que no había hablado con Anquela, pero que lo conoce «de verlo en los partidos». «Es una persona que vive mucho los encuentros y eso es muy positivo para que la gente y el equipo estén enganchados», señaló.

Sobre la categoría, en la que ya militó con la Real Sociedad, destacó que «la Segunda lleva años a un gran nivel, con equipos muy históricos. Desde el 'play off' es mucho más competitiva y tanto los que descienden como los que están son muy fuertes», precisó para concluir que «es muy larga y tocará pelear».

Además, indicó que todavía recuerda un encuentro con el filial donostiarra en el que logró la victoria en el Carlos Tartiere. «El ambiente en la grada fue muy intenso», indicó. «En Zubieta ganó el Oviedo, con Michu y Adrián. Recuerdo mucho esos partidos», señaló el navarro, que se refirió a su despedida en la Real Sociedad. «Fue muy emotiva. Cuando me dicen que no renuevo fueron días complicados, luego te vas haciendo una idea y fue un privilegio hacerlo con Xabi Prieto», concluyó.

