Un encuentro con sabor a adiós para varios componentes de la plantilla Linares, que podría disputar hoy su último partido como oviedista, lucha por el balón con Valentini. / SEMEYAPRESS Las escasas opciones del equipo de entrar en el 'play off' hacen que no se haya abordado la situación contractual de muchos jugadores R. J. G. OVIEDO. Sábado, 2 junio 2018, 00:59

El encuentro de esta tarde podría ser el último para muchos de los componentes de la plantilla azul, pero no parece que que vaya a haber despedidas oficiales, ya que no se conocen las intenciones del club sobre los futbolistas, tanto los que finalizan contrato, como los que tienen ese vínculo, pero no cuentan para la entidad.

Al que parece que la afición azul no va a tener la oportunidad de ver en acción con la camiseta azul es el delantero Olmes García. El colombiano, que llegó en el mercado de invierno, se lesionó y no ha entrado en ninguna convocatoria, por lo que, salvo que el equipo entrara en 'play off' no se estrenará con el conjunto oviedista. También hay casos como el del delantero Linares, que no tiene contrato para la próxima temporada, que podría estar ante su último encuentro de azul.

En la plantilla tienen contrato para la próxima campaña: Alfonso, Cotugno, Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Forlín, Verdés, Valentini, Mossa, Pucko, Hidi, Folch, Rocha, Saúl Berjón, Aarón Ñíguez, y Toché. Sin embargo, el hecho de tener contrato no les garantiza la continuidad, ya que hay algunos que en caso de la más que probable continuidad de Anquela no cuentan para el técnico. Valentini, Pucko y Verdés, apenas han tenido minutos durante la temporada y el club podría buscar un acuerdo para su salida en las próximas semanas.

Los jugadores azules que están cedidos son Fabbrini, Yeboah y Olmes García, que parece que en ninguno de los casos tienen opciones de seguir la próxima temporada y regresarán a sus clubes de origen.

Los que finalizan contrato son: Juan Carlos, Christian Fernández, Varela, Mariga y Linares. De todos ellos el único que ha sido fijo esta temporada es el defensa Christian Fernández, un jugador de la máxima confianza para Anquela. También ha sido habitual Linares, cuyo futuro dependerá de la decisión que tome el club en las próximas semanas. La idea de la entidad oviedista es que la plantilla de la próxima temporada sea más corta que la de este año, para que tengan sitio los jugadores del filial.