El Real Oviedo inicia la campaña de la segunda vuelta para fortalecer el Tartiere
R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 19 diciembre 2017, 04:40

Coincidiendo con el último encuentro de la primera mitad liguera en casa y el mejor momento deportivo del equipo, el Real Oviedo pone hoy en marcha la tradicional campaña de abonados para la segunda vuelta del campeonato.

Nace con el lema «hagamos entre todos un Tartiere inquebrantable» y comenzará esta mañana en la tienda oficial del club, en el Centro Comercial Modoo. La intención de la entidad es que el abono para la segunda vuelta se pueda convertir en uno de los regalos para los oviedistas estas navidades y que puedan así acudir a presenciar los 22 encuentros que quedan de competición.

Los precios son aproximadamente la mitad para todos los abonos del estadio y se espera que con esta campaña se puedan superar los 20.000 abonados, que es la mejor cifra de la historia de la entidad.

El club anunció el pasado mes de octubre que se habían alcanzado los 19.000 abonados, lo que parece indicar que se va a superar el número de la pasada temporada, en la que la cifra oficial fue de 19.355.

La campaña se apoya en declaraciones del entrenador y los jugadores en las que se elogia el apoyo que el equipo está recibiendo esta temporada en los partidos que juega en el Carlos Tartiere. «El Tartiere no nos ha fallado nunca, y no nos va a fallar», dijo Juan Antonio Anquela, que también indicó tras uno de los partidos como local que «aquí es imposible no correr con lo que tenemos detrás».

En el vídeo de promoción de la campaña se recogen declaraciones de los jugadores que prometen dejarlo todo por la camiseta. «Vamos a dejarnos la vida en cada jugada para que estén orgullosos del equipo», afirma Linares. Por su parte, Christian Fernández alude al «orgullo, valor y garra, que es el lema del escudo del Real Oviedo».

Los nuevos abonos se pueden retirar desde esta mañana en la tienda oficial, pero también se pueden adquirir a través de la página web del club y posteriormente recibirlo en cualquier lugar del mundo.

El nuevo abono incluye el partido del próximo sábado ante la Cultural Leonesa en el Carlos Tartiere y las condiciones de edad y descuentos para distintos grupos, como jubilados, desempleados o discapacitados son los mismos de la temporada completa. Además, el club recuerda que los abonados de la categoría bebé no tienen derecho a asiento. Del mismo modo, el abono de la segunda vuelta incluye el acceso gratuito para todos los partidos de categorías inferiores del club de la temporada. También se mantiene el Abono Simpatizante, que por 30 euros da derecho a presenciar un encuentro de Liga, con la excepción de que se trate de día de club.

