El Real Oviedo intensifica la busca de artillería para el ataque Toché y Linares fueron los máximos artilleros oviedistas al final de las cuatro últimas temporadas. / MARIO ROJAS Álvaro Vázquez y Rodri están entre los que son del agrado del cuerpo técnico para reforzar el ataque y Raúl Fernández para la portería RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Sábado, 9 junio 2018, 01:45

El Real Oviedo está a la busca de reforzar el ataque, para lo que rastrea el mercado y apura las gestiones con el propósito de encontrar dos jugadores para la delantera. Entre los que son del agrado del cuerpo técnico están Álvaro Vázquez, que pertenece al Espanyol y esta temporada fue cedido al Nástic. También gustan otros como el ariete Rodri Ríos, que esta temporada jugó en la Cultural.

La intención del club es que Toché, con contrato en vigor para la próxima temporada, se mantenga en la plantilla, pero con un papel más secundario y administrando más los minutos que dispute. La entidad carbayona busca para el ataque delanteros con movilidad que puedan también adaptarse a la segunda línea y a las bandas.

El mercado en Segunda todavía no se ha movido demasiado, ya que no ha finalizado la temporada y también depende de la Primera División, que al tratarse de un año de Mundial no se moverá hasta que finalice. Los jugadores más interesantes todavía apurarán sus opciones de estar en la máxima categoría hasta bien entrada la pretemporada, por lo que el club quiere llegar a ese momento bien posicionado y con gestiones avanzadas para ser la primera opción de los más interesantes en Segunda.

En el caso de Álvaro Vázquez, que esta semana se despidió del Nástic, tiene contrato con el Espanyol hasta junio de 2020, por lo que su salida dependerá de que el conjunto 'periquito' tenga mejores opciones para la vanguardia. El conjunto ovetense ya se interesó por él en el pasado mercado de invierno, pero el jugador prefirió seguir en tierras catalanas. El propio Anquela elogió a los atacantes del Nástic en vísperas de enfrentarse a ellos en el Carlos Tartiere, señalando que se trataba de jugadores que tendrían puesto en cualquier equipo de Segunda.

En el caso de Rodri, el delantero de la Cultural, todavía tiene contrato con el conjunto leonés, pero el descenso hará que se le busque una salida por su elevada ficha para Segunda B. Es un jugador que en el seno de la entidad azul se considera interesante, pero no es el único club interesado en hacerse con sus servicios. Desde León se ha apuntado en los últimos días al interés del Mallorca y Málaga por cerrar su contratación.

En cualquier caso se trata únicamente de interés, ya que no parece que sean operaciones que se puedan realizar en un plazo breve de tiempo y que necesitan madurarse. Lo que tiene claro el club es que el objetivo es buscar jugadores con experiencia contrastada en la categoría y que tengan claro el reto que supondría su incorporación al conjunto ovetense.

La actividad en las oficinas del club no cesa y las reuniones son constantes, el club sigue manteniendo la máxima discreción en todos los frentes en los que trabaja, tanto para los fichajes como para las rescisiones de contratos. Lo que ya está claro es que todos los futbolistas que formaban la plantilla de la pasada temporada conocen las intenciones del club respecto a ellos, tanto para la continuidad como para las desvinculaciones, que parece que será lo más complicado.

En cuanto a las renovaciones, la única que se plantea el club es la del defensa Christian Fernández y los contactos con el representante del jugador ya se han iniciado. El cántabro es un jugador que cuenta con la confianza de Anquela y por su polivalencia, que le permite jugar como lateral y central, se considera muy interesante para la plantilla.

Entre los nombres que han sonado para reforzar la portería azul, otra línea a reforzar, está el del portero del Levante Raúl Fernández.

