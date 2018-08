Javi Muñoz: «Me ha sorprendido el nivel que tienen mis compañeros»

Javi Muñoz es una de las piezas incorporadas a la sala de máquinas del Real Oviedo a lo largo de este este verano, uno de los refuerzos acometidos con el propósito de añadir otros registros al juego del equipo. El centrocampista parleño ha dado síntomas en los primeros ensayos de pretemporada de haberse acoplado bien a lo que demanda su nuevo entrenador, Juan Antonio Anquela, y ayer él mismo se encargó de confirmarlo al término de la sesión matinal celebrada antes de partir hacia Xove.

«Estoy muy contento de cómo trabaja el equipo. Me he adaptado bien y me han acogido fenomenal», expuso el madrileño, que aunque tenía constancia de que «había calidad en el equipo» no ocultó que tras sus primeras semanas en El Requexón ha comprobado que se han superado sus referencias previas. «Me ha sorprendido el nivel que tienen mis compañeros», confesó el mediocentro cedido por el Alavés, que confía en «aportar mi granito de arena» al grupo.

«Estamos tratando de hacer lo que pide el míster, estar bien ordenados y a partir de ahí dominar el juego con balón. Llegar con espacios, entendernos bien y hacer las cosas de forma correcta», explicó el centrocampista formado en la cantera del Real Madrid, donde coincidió con el ovetense Borja Sánchez, otra de las notas positivas dentro del buen papel que están completando los jugadores del Vetusta a las órdenes de Anquela. «Tiene una calidad inmensa y da gusto tener a jugadores así al lado», indicó.

En sus primeras semanas en Asturias, tanto por el clima por como por la ciudad y las instalaciones, Javi Muñoz considera que «todo es perfecto para jugar el fútbol» en una pretemporada «con mucha carga», en la que se busca acelerar la compenetración y afinar la preparación para el campeonato liguero. «Se trata de competir, tener hambre de ganar», apostilló respecto a una nueva temporada en la que el club azul remodelará su frente de ataque.

«Eso es cosa del míster y de la dirección del club. Toché y Steven nos aportan mucho y nos dan muchas situaciones de juego ofensivo», expuso sobre las incorporaciones que llegarán a la delantera el centrocampista parleño, que considera que «es pronto» para saber el Real Oviedo que se verá en el inicio del campeonato liguero, pero está expectante ante ese debut oficial como oviedista. «Tengo ganas de jugar aquí en el Tartiere, con nuestra afición, espero con ilusión ese día», confesó.