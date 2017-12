Los rivales ya no nos halagan

La temporada del ascenso del Real Oviedo en el Ramón de Carranza ante el Cádiz y tras un 1-5 en el municipal de Guijuelo, Fernando Estévez, por entonces entrenador del equipo chacinero, nos trasladó a otra dimensión en rueda de prensa al hablar de merecimientos.

Hasta un ‘guardiolista’ (que no ganador, ya saben) de pro como yo llegó a alegrarse tras aquel alegato mezcla de rabia y (sin)razón. Y es que, si algo ha recibido el club carbayón, los jugadores y su afición a lo largo de estos últimos años han sido halagos y carantoñas de los rivales tras las sucesivas derrotas.

Frases que parecían acariciar nuestros tristes lomos. Palabras a las que nos agarrábamos una y otra vez como a un hierro ardiendo, tras las decepciones cotidinanas.

A día de hoy nos encanta ser ese equipo que no pone nada (se limita a colocar una falta en la escuadra), que no habla de lesiones (como si no existiesen) y que no se queja de expulsiones justas (esta gente existe).

Tampoco alardeamos de un entrenador que no frena a Messi echando el equipo veinte metros atrás y pegando palos (o por lo menos no deja que lo digan), pero que hace cosas lógicas. ¿Quién no ha vivido el mítico 1-4-4-1 tras quedarse con uno menos? En cualquier partido.

A día de hoy, los oviedistas disfrutamos de nuestro equipo. Igual sólo nos gusta cuando gana partidos (últimamente es lo que pasa y a lo que nos está acostumbrado). Pero creo que no somos sospechosos de que nos gusta porque es el nuestro y siempre lo será.