Real Oviedo El Oviedo mantiene su hoja de ruta Juan Antonio Anquela, en un entrenamiento del Real Oviedo.

El Real Oviedo no pierde la calma. El conjunto azul sabe lo que quiere en este mercado y conoce los pasos que debe dar para conseguirlo. La dirección deportiva tiene marcada una hoja de ruta que pasa por reforzar la plantilla con futbolistas que conocen bien la categoría. En el pasado esa apuesta salió bien y ahora nadie tiene dudas de la conveniencia de repetir la experiencia. El cuadro carbayón ha firmado ya a Tejera y trabaja en la incorporación de otros dos futbolistas que la pasada campaña destacaron en la categoría de plata como son los casos de Rodri y Javi Muñoz.

Lo cierto es que el mercado y la competencia que se avecina en Segunda, con muchos gallos en el mismo corral, hacen difícil cerrar cualquier fichaje. Como siempre dice Juan Antonio Anquela, basta que exista interés de un club como el Oviedo para que se disparen los precios de los futbolistas. En ese sentido, la entidad no está dispuesto a hacer esfuerzos económicos titánicos y menos teniendo en cuenta las restricciones que implica el tope salarial. El caso de Rodri es el más evidente. El jugador estaba muy cerca de desembarcar en la capital pero su equipo de procedencia, la Cultural, no lo va a poner fácil y ha subido la apuesta para intentar retenerle. En lo que respecta a Javi Muñoz hay más clubes de la categoría interesados en firmarle. Este perfil de jugador no abunda y es muy valorado por los directores deportivos que aprecian también el margen de crecimiento del futbolista salido de la cantera Del Real Madrid.

En los próximos días, con la plantilla todavía de vacaciones, se espera que pueda haber movimientos en una u otra dirección.

