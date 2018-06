El Real Oviedo mantiene el precio de los abonos De izquierda a derecha, Juan Antonio Escudero, Adolfo López, Javier De la Orden, Jorge Menéndez Vallina, Manuel Paredes y Fernando Corral. / PABLO LORENZANA Los accionistas del club solicitaron en la junta rebajas en los carnés azules para la próxima temporada RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Viernes, 22 junio 2018, 04:48

Uno de los temas que centró la junta de accionistas del Real Oviedo ayer fue el precio de los abonos para la próxima temporada y la asistencia de aficionados al Carlos Tartiere. Además, las preguntas de los asistentes también se adentraron en otros aspectos como la política deportiva, la recuperación de las marcas en poder del Ayuntamiento de Oviedo, el voto del club en la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) o el acuerdo con el equipo femenino.

En cuanto a los abonos, los aficionados pidieron que se revisara a la baja la política de precios para fomentar una mayor asistencia de aficionados a los partidos. El accionista César Avello pidió al consejo que se rebajara el coste de los abonos para la próxima temporada. En este sentido, el presidente, Jorge Menéndez Vallina, explicó que se está trabajando en la nueva campaña y que los precios no sufrirán grandes modificaciones al alza o a la baja y serán similares a los de este curso.

Vallina dijo que la pasada temporada la política de precios trató de reubicar a los aficionados en el estadio y recordó las dificultades que presenta el Carlos Tartiere por la falta de sectorización. En cualquier caso, el mandatario azul dijo que «no pensamos que los precios sean caros, si se tiene en cuenta el coste por partido al aficionado». El vicepresidente, Manuel Paredes, añadió que están en la media de la mayoría de equipos de la categoría, además de no haber días de club, no pagar en la Copa del Rey e incluir en los mismos los encuentros de los equipos de las categorías inferiores.

Además, Vallina recordó que el club casi ha alcanzado los 21.000 abonados esta temporada, lo que demuestra que no es un precio excesivamente caro, si bien lamentó que la asistencia al campo sea más baja de ese número habitualmente. En este aspecto, considera que la falta de espectadores se puede deber a que hay residentes fuera, así como a los horarios y la incomodidad de los accesos y para aparcar en el entorno del estadio. También descartó que se pudiera proceder a la sectorización del estadio mediante personal de seguridad durante los partidos, debido al elevado coste que tendría.

También se solicitó que se reconsideren las categorías y requisitos, como las de los desempleados para la que ahora es necesario justificar que se está en paro desde hace dos años. En definitiva, en este apartado el presidente avanzó que para la próxima campaña «no preveo una subida importante, ni un descenso importante en los precios».

Manuel Paredes aprovechó este punto para agradecer el apoyo del Fondo Norte durante toda la temporada. Precisamente uno de los miembros de este colectivo y del grupo Symmachiarii, Ignacio Suárez, tomó la palabra para instar al club a dispensar el mejor trato posible a los aficionados de los equipos visitantes. Una de las reivindicaciones es que se permita a las aficiones visitantes acceder al estadio Carlos Tartiere con elementos de animación y banderas, siempre que se adapten a lo establecido en la legislación.

Suárez explicó que esta solicitud la hacen porque ellos viven en sus carnes en algunos estadios situaciones desagradables por no permitirles acceder con material de animación e indumentaria que se adapta a la ley, por lo que piden que el club sea un ejemplo en ese sentido. Desde el consejo se aseguró que se limitan a cumplir con las normas vigentes al respecto.

Además, se agradeció al club el voto en contra de la subida del sueldo del presidente de la LFP, Javier Tebas. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la junta, el presidente señaló que no se había tratado de un voto en contra, sino de «una no asistencia» a la asamblea, por lo que no se produjo voto en ningún sentido.

El accionista Pedro Sierra preguntó por la situación del equipo femenino, a lo que el consejero Fernando Corral respondió que se está cumpliendo el convenio. Por ello, se camina hacia la integración en la estructura del club.

Síguenos en: