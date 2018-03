Real Oviedo Real Oviedo | Folch: «No hay que mirar la clasificación, hay que mirar al Granada» Eloy Alonso. El pivote, que regresa tras cumplir su partido de sanción, indica que en la racha de resultados actual el duelo es «aún es más importante que cualquier otra semana» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 15 marzo 2018, 16:49

Con la vista puesta en el choque de este domingo contra el Granada, la primera plantilla del Real Oviedo disputó esta mañana su habitual partidillo semanal contra el Vetusta, decidido con un solitario gol de Aarón Ñíguez. Una sesión en la que no participaron ni Forlín ni Ramón Folch, que se está recuperando de un golpe sufrido contra el Barcelona B del que se resintió el pasado martes. “Solo es la contusión, creo que podré llegar a estar a las órdenes del míster”, afirmó tranquilizador el pivote de Reus, que el pasado viernes se vio obligado a presenciar la derrota del conjunto carbayón desde su casa por acumulación de tarjetas amarillas.

“No nos salieron bien las cosas, pero no hay que pensar en el pasado, sino en el partido que tenemos este domingo, que va a ser muy importante”, indicó el mediocentro catalán, que no ocultó que “el equipo en Tenerife no se encontró del todo bien, pero en casa contra el Barça B podíamos haber ganado perfectamente y ya no llevaríamos la mala dinámica de cinco partidos”. Folch, que recordó que los partidos se deciden “por detalles”, no obvia que “una victoria te daría esa confianza para encarar el último tramo mejor”.

“No hay que mirar la clasificación, hay que mirar al Granada”, expuso el mediocentro, que recordó que los azules siempre le han dado “mucha prioridad al partido siguiente y esta vez que llevas una dinámica no muy buena sabemos que aún es más importante que cualquier otra semana”. El reusense cree que los resultados no han ido aparejados a las sensaciones en las cinco últimas semanas y considera que “hay que seguir en esta línea y mejorar en lo que se pueda”. Esa mejoría debe llegar ante el Granada, un rival que con “la plantilla que tiene va a ser complicado”, en un duelo en el que Anquela está obligado a remodelar la parcela ofensiva azul.

“Ya sea algún chaval del filial o algún jugador que no esté habituado a jugar allí en punta, seguro que lo va a hacer igual de bien que cualquier otro”, señaló Folch, que elogió las “ganas de progresar” de Steven, la alternativa de la cantera que se ejercita a las órdenes de Anquela esta semana. Centrado en ese duelo frente al cuadro nazarí, el mediocentro catalán, el jugador oviedista que más minutos acumula esta temporada, es consciente de que hay mucho margen de maniobra en la competición: “Quedan muchas jornadas. No sabemos dónde vamos a estar en los últimos partidos y para eso hay que sacar estos tres puntos y luego sacar los siguientes para ver a final de temporada dónde podemos luchar”.

