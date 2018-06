Real Oviedo El Real Oviedo modifica sus estatutos y renueva a su órgano de administración PABLO LORENZANA Algún aficionado criticó fichajes como los de Owusu, Yeboah, Valentini u Olmes García IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 21 junio 2018, 20:55

El Real Oviedo celebró su junta extraordinaria en la que se aprobó el cambio de estatutos de la entidad y la renovación del actual consejo de administración para los seis próximos años. La junta duró algo más de una hora y la mayor parte de la misma se dedicó al apartado de ruegos y preguntas. En este apartado se trató sobre el precio de los abonos de la próxima temporada, que según explicó el presidente, Jorge Menéndez Vallina, serán similares a los de la pasada campaña. Además algún aficionado criticó fichajes como los de Owusu, Yeboah, Valentini u Olmes García. En este sentido el presidente dijo que el equipo quedó un puesto por encima de lo que le correspondería por tope salarial, por lo que no había sido una mala campaña y calificó de «decepción» no entrar en el ´play off´, pero no de fracaso.

Respecto al límite que espera tener para la composición de la plantilla la próxima temporada dijo que será similar al de la pasada campaña o un poco superior. También se refirió el presidente a la recuperación de la marca Real Oviedo, en poder del Ayuntamiento y dijo que espera que se pueda llegar a un acuerdo. Sobre los 4,8 millones en que los ha tasado el consistorio dijo que le parece elevada y que «como ovetense no creo que su venta deba suponer una pérdida patrimonial para el Ayuntamiento, pero tampoco deberían hacer negocio con ellas». En este sentido apuntó que se buscará un acuerdo.

También reconoció que en la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional en la que se votó el aumento del sueldo de Javier Tebas, el club no votó en contra ni a favor, ya que no asistió a la misma. Tampoco quiso develar los nuevos accionistas de la entidad, pero si dejó claro que se trata de personas afines al Grupo Carso.