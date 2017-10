Real Oviedo | Mossa quiere dar motivos a Anquela para quedarse en el once El defensa ha confesado que no ha dejado de trabajar «ni un sólo día» EFE Miércoles, 25 octubre 2017, 18:50

El defensa del Real Oviedo Jose María Angresola 'Mossa' ha reconocido hoy estar muy feliz no sólo por su vuelta al once sino porque ésta acabara con victoria y sólo piensa ya en seguir dando "motivos" al técnico Juan Antonio Anquela para que siga confiando en él en las próximas jornadas.

El valenciano ha confesado que no ha dejado de trabajar "ni un sólo día" esperando que el entrenador se decantara por él para la banda izquierda de la defensa azul, puesto que venía ocupando Christian Fernández y en el que Mossa no da nada por sentado pese a su buen rendimiento.

"Esto cambia semana a semana, el fútbol no entiende lo que has hecho el día anterior y yo no voy a dejar de hacer lo que he hecho hasta ahora. Es difícil esperar la oportunidad porque aunque quieras mantener el ritmo y la tensión cuando estás fuera, la realidad de la competición es otra, pero trabajar me ha hecho más fácil estar al nivel del resto", ha analizado el defensa.

Mossa ha explicado que el jienense le pide primero defender y luego aportar con centros y subidas, algo "característico" del futbolista azul y que intentó aportar el pasado domingo en la victoria ante el Córdoba, partido que, reconoce, fue "poco vistoso".

"Las sensaciones van unidas al resultado, y entrar al equipo con victoria te hace más feliz. El Córdoba se cerró bien, por detrás del balón y dejando pocos espacios, por lo que tuvimos la posesión pero nos costó hacer ocasiones. Aún así, cuando metes al otro equipo en su campo lo más normal es que el resultado caiga de tu lado", ha señalado.

El defensa ha advertido que en Segunda cada partido es una "historia" y cada campo un "escenario distinto", por lo que ya sólo piensan en salir por la victoria ante el Alcorcón en un estadio, el de Santo Domingo, que considera "muy particular".

"Es cierto que tiene las mismas dimensiones que el resto, pero el clima que se crea te da la sensación de estar jugando en uno más pequeño. Va a ser muy difícil, el Oviedo no tiene buenos antecedentes allí y vamos con la idea de cambiarlo", ha explicado el futbolista azul.

Mossa ha señalado que el equipo trabaja ahora desde la "tranquilidad" y la "felicidad" de haber sumado tres puntos tras varias semanas de empates y derrotas y ha manifestado su deseo de que la racha siga para "avanzar en la tabla" y "ganar en confianza".

La plantilla ha trabajado hoy con las miras puestas ya en ese choque ante el Alcorcón (domingo, 18.00 horas), partido para el que es duda Verdés después de no haberse entrenado hoy con el grupo en una sesión en la que tampoco ha estado Toché, aunque en el caso del delantero la ausencia parece ser por precaución.

Síguenos en: