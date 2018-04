Mossa: «Ahora todos los puntos son vitales»

Con la tranquilidad que aporta el triunfo de la pasada jornada en Lugo, el Real Oviedo ya prepara el encuentro ante el Nástic, el club desde el que desembarcó en el Tartiere el pasado verano Mossa. El lateral valenciano, que se reencontrará este domingo con muchos de sus excompañeros, ha indicado esta mañana la importancia de haberse reconciliado con la victoria «en un partido que nos iba a marcar mucho para los partidos que vienen ahora» y conseguir al fin los frutos de una buena cosecha sin premio en los anteriores choques a domicilio.

«Ahora, ya sea fuera o en casa, todos los puntos son vitales», ha proclamado el lateral nacido en El Puig de Santa María, que ha destacado esa importancia de los triunfos por encima del juego. «Todos los partidos son diferentes y se deciden por detalles. A veces están de nuestro lado y es más fácil ganar y otras nos cuesta más», ha expuesto el zaguero, que ha recordado que no han «ganado a nadie de forma holgada».

«Para ganar hay que correr y sufrir mucho. Da igual que estés arriba o en la parte de abajo», ha apostillado el valenciano, damnificado en Lugo al caerse del once tras el cambio de dibujo táctico. «Mi posición natural es la de lateral, el 90% de mi carrera he jugado ahí. Y más en ese sistema, me siento cómodo de todas formas y el míster sabe perfectamente que puede contar conmigo de lateral», ha expuesto el ex del Nástic, que ha indicado que la principal diferencia entre ambos sistemas es el mayor equilibrio defensivo que exige una zaga de cuatro frente a la mayor aportación ofensiva que demanda ejercer como carrilero.

«Estoy tranquilo, sé que cuando he jugado he aportado cosas», ha indicado el valenciano, que ante los dos duelos consecutivos que afrontarán como locales los azules no obvia que prefieren «jugar todos los partidos en casa», pero insta a concentrarse exclusivamente en el domingo. «La mejor manera de afrontar esto es pensar solo en el que tenemos el próximo y ganar ese partido como si no hubiera otro», ha argumentado el lateral, que considera que los dos triunfos que ha encadenado el Nástic «les dan tranquilidad».

