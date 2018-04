«Estamos pesimistas, pero los números nos dicen que hay muchas posibilidades» Mossa señala que «quedan quince puntos y estamos a tres, no es ninguna locura» IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 30 abril 2018, 14:22

Con el sabor amargo de la dura derrota en Soria, la plantilla del Real Oviedo ha regresado esta mañana a los entrenamientos en El Requexón esperanzado en no repetir los errores cometidos contra el Numancia. «Cuando se da un partido como el de ayer hay muchas cosas que se hicieron mal y que hay que corregir», ha reconocido Mossa, que regresó a la alineación del conjunto carbayón en Los Pajaritos para ocupar el flanco izquierdo de la zona de tres cuartos, por delante del lateral.

«Cuando el míster hace cambios es porque busca algo diferente, trato de adaptarme a donde me ponga, lo importante es el grupo», ha señalado el zaguero de El Puig de Santa María, que pese a la ocasión perdida en Soria de adentrarse en los puestos de 'play off' recuerda que los azules mantienen sus opciones en esa pugna. «Siempre intento ser optimista», ha expresado el exlateral del Nástic, que ha recordado que «quedan quince puntos y estamos a tres, no es ninguna locura».

«Estamos pesimistas, pero los números nos dicen que hay muchas posibilidades», ha argumentado el valenciano, que ha señalado que ahora «lo importante es sumar nosotros, no lo que hagan los rivales». La primera oportunidad para hacerlo llega este domingo en el Carlos Tartiere, al que el rival oviedista, el Lorca, llegará sin opciones matemáticas de eludir el descenso. «Lo afrontamos con el máximo respeto», ha advertido el zaguero, que ha recordado que «esto depende de nosotros». «Tenemos que ser fuertes», ha proclamado.

Síguenos en: