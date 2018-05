Real Oviedo | «Nos jugamos seguir en la pelea»

El encuentro de mañana en el Reino de León es decisivo para las aspiraciones del conjunto ovetense de meterse en el 'play off'. No lo oculta el entrenador, Juan Antonio Anquela, que reconoce que prácticamente se juegan toda la temporada. El jienense volvió a insistir en que los suyos tienen que dar el ciento por ciento y destacó una vez más lo importante que va a ser el apoyo de sus aficionados.

El compromiso del Reino de León enfrentará a dos equipos necesitados de lograr la victoria para lograr el objetivo, como reconoce Anquela que aseguró ayer que «los dos no hemos hecho los deberes y llegamos al último día con necesidades».

Aunque el discurso del técnico no varía del mostrado cada semana y los puntos siempre son importantes, asume que el de mañana es un partido muy especial. «Es evidente que estamos preocupados porque en la práctica nos jugamos todo un año en noventa minutos y el derecho a seguir vivos», por lo que anuncia que lo planteará con la máxima intensidad, como ha hecho toda la temporada.

El técnico sabe que todo pasa por lograr un triunfo, «no hay otra historia», incide. Lanza así un mensaje de prudencia y respeto hacia el rival. «Hay que ir a intentar ganar el partido», aclarando al mismo tiempo que el «intentar» reponde a la idea de no ser «prepotentes» y «respetar a cualquier adversario y a la Cultural, enormemente». El reto del técnico es «intentar sacar el partido adelante y seguir con vida» en la pelea por el 'play off'.

Lo que hay en juego en el Reino de León hace que el encuentro se asemeje a un partido de eliminatorias, lo que hace que «no se puedan cometer errores, estar concentrados e ir a disputar un partido y hacerlo lo mejor posible», subrayó el entrenador.

No obstante, el entrenador no ha hecho nada especial durante la semana para motivar a los jugadores y han mantenido las mismas costumbres de preparación. «Vemos todos los días videos, cada vez que hablo yo están motivados», dijo el técnico que insistió en que siempre trabaja la motivación de la plantilla, en ocasiones con vídeos de las cosas que hacen bien en los partidos. «Recordarles que hemos competido en muchos sitios ante rivales muy importantes y que cuando no lo hacemos, cuando no vamos todos al 100%, no empatamos Lo dije el primer día y lo diré el último», destacó.

Respecto al rival y su forma de jugar, con la etiqueta de equipo de juego combinativo y ofensivo, el jienense no quiso entrar en detalles: «No sé cómo juega la Cultural, aquí ponemos un letrero y esa etiqueta se mantiene durante todo el año, no lo sé». Se limitó a señalar que se trata de «un equipo que sabe lo que quiere, que es muy buen bloque en Segunda, juega en casa y el respeto que le tengo es enorme. Cada partido se juega o se intenta ganar de una manera, como se puede».

En el caso de su equipo y la posibilidad de realizar cambios en el sistema, dijo que es algo a lo que siempre está abierto, sin la necesidad de realizar cambios de jugadores, pero no quiso concretar si lo hará en el Reino de León. Ni siquiera confirmó que Verdés vaya a ser el sustituto del sancionado Christian Fernández, ya que indicó que «barajamos varias posibilidades, cuando ha caído uno hemos puesto otro del mismo sitio, si jugamos de esa manera iremos por ese camino, si jugamos de otra manera, puede entrar otra persona».

Lo que si hizo el entrenador es repetir el mensaje de la intensidad: «En el fútbol siempre tienes que estar en tensión los noventa minutos. Nuestro discurso no cambia y nuestra manera de proceder tampoco tiene por qué variar».

Una vez más el técnico tuvo palabras de elogio para los aficionados, que agotaron las entradas para León. «Para mí no es que sea un plus, es que llevamos todo el año así», subrayó, antes de asegurar que «si nos dejan el campo de la Cultural, esta afición es capaz de llenarlo». El técnico agradeció que los aficionados hayan estado a «muerte» siempre con el equipo. «Veo ese sentimiento y es muy grande y se lo digo a los futbolistas, chavales mirad lo que tenemos detrás». Por eso les pide a sus jugadores que tienen que estar al 100%: «No podemos fallarnos a nosotros mismos y tampoco a la responsabilidad de ver a la gente, con nosotros siempre, sea donde sea».

Finalmente, Anquel tuvo palabras de elogio para el filial que puede sellar mañana su ascenso a Segunda B, algo que consdera «muy importante». «Es muy fácil hablar de equipos que no llevas tú, pero es que hay un potencial enorme. Trabajan muy bien y ojalá asciendan», deseó el técnico que aconseja al filial huir de las confianzas «porque el fútbol depara sorpresas». Tampoco olvidó el técnico al que fuera su equipo en las dos últimas temporadas, el Huesca, que esta semana logró el ascenso. «No lo puedo ocultar, me alegro muchísimo, tengo una envidia sanísima por ver disfrutar a gente que conmigo ha ido al fin del mundo, me dio una alegría tremenda».

Síguenos en