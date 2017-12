Real Oviedo Real Oviedo | «Los puntos te hacen subir o bajar, pero lo que queremos es continuidad» ELOY ALONSO Anquela insta a los suyos a mantenerse alerta e indica que «lo que ha pasado hasta ahora no cuenta» EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 diciembre 2017, 16:40

Lanzado gracias a sus tres victorias consecutivas, el Real Oviedo intentará enlazar su cuarto triunfo este domingo en el feudo del Sevilla Atlético, inmerso en la zona de descenso. Un cruce de dinámicas del que desconfía Juan Antonio Anquela, que este mediodía ha recordado los peligros de guiarse por el momento en el que llegan ambos equipos al choque.

«Nosotros no somos superiores a nadie, no vamos a ninguna parte porque nos equivocaríamos», ha proclamado el técnico jienense, que aboga por encarar el duelo ante el filial hispalense con las «orejas tiesas». «Cada partido es un mundo, lo que ha pasado hasta ahora no cuenta», ha expuesto el experimentado entrenador oviedista, que que ha indicado que el conjunto carbayón va a intentar este domingo «mantener las cosas buenas».

«Los puntos te hacen subir o bajar, pero lo que queremos es continuidad en el trabajo», ha señalado Anquela, que ha recordado que él y sus jugadores inciden en «las facetas que se requieren para hacer un bloque sólido». Tras enlazar dos encuentros con su portería a cero, los azules buscarán prolongar esa racha de imbatibilidad frente al Sevilla Atlético, el último eslabón de un prolífico vivero de talento, a juicio del jienense. «Los futbolistas que salen del Sevilla son de lo mejor de España», ha declarado.

Síguenos en: