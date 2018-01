El Reus examina la buena racha del Real Oviedo Forlín será una de las novedades en el once de Anquela. / ELOY ALONSO El Real Oviedo visita Tarragona con el objetivo de ganar y continuar en la pelea por la zona alta de la tabla RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Sábado, 27 enero 2018, 03:20

El Real Oviedo visita esta tarde al Reus con el objetivo de continuar con la buena racha del equipo y mantener el pulso con los rivales de la zona alta. Una vez más la semana ha tenido otros focos de actualidad, con las entradas del partido ante el Sporting y la llegada del colombiano Olmes García, pero desde el vestuario se ha insistido en no mirar a otra cosa que el encuentro de esta tarde (18 horas).

La alineación de los oviedistas presentará cuatro novedades con relación al encuentro ante el Almería, ya que Christian Fernández, Forlín y Mossa recuperarán su plaza en el once, tras la sanción de la pasada jornada, mientras que Yeboah entrará para suplir la ausencia por sanción de Aarón Ñíguez. Además, se mantedrá en el equipo Verdés, que ocupará la posición de Carlos Hernández, también sancionado por acumulación de amonestaciones.

El conjunto azul lleva ocho jornadas sin perder y buscará esta tarde una victoria que le permita mantener el pulso con los rivales de la zona alta y seguir así entre los aspirantes al ascenso.

Durante las últimas semanas han coincidido diversas circunstancias que han distraido al entorno, pero no a un Anquela que ha insistido una vez más en la dificultad del partido que tienen por delante.

La puesta a la venta de las entradas para el derbi, que se agotaron el pasado jueves, y la llegada de Olmes García estuvieron el primer plano de la actualidad del conjunto ovetense para la afición, pero en ningún caso para los jugadores, ya que el entrenador reiteró en cada entrenamiento las dificultades que presentará el conjunto catalán, que llega con la moral alta, tras el triunfo en la pasada jornada en el partido de rivalidad regional ante el Nástic.

El conjunto oviedista recupera jugadores importantes con los que no pudo contar ante el Almería y todos ellos volverán al once. En concreto el argentino Forlín recuperará la posición de libre en la defensa de tres centrales que tan buenos resultados viene dando. También Christian Fernández volverá para ser el central zurdo, mientras que Verdés pasará de ser libre ante el Almería a ocupar el puesto de central por la derecha, en sustitución de Carlos Hernández, que desde la segunda jornada de Liga viene siendo uno de los imprescindibles para Anquela, no solo en tareas defensivas, ya que el jienense es una de las claves en las acciones a balón parado, como lo demuestran sus cinco goles en acciones a balón parado.

El técnico pierde para esta tarde a Aarón Ñíguez, que deberá cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. La posición del ilicitano la ocupará Yeboah, que vuelve así al equipo tras la expulsión en Sevilla. El ghanés había entrado en el equipo por la ausencia de Aarón Ñíguez, pero la sanción de dos partidos y su retraso en incorporarse a los entrenamientos tras el parón navideño desapareció del equipo.

El resto del once no sufrirá cambios y en el centro del campo formará el que fuera capitán del Reus, Ramón Folch, el único jugador del equipo ovetense que ha disputado todos los minutos y que, en su vuelta a casa, lo hace con cuatro tarjetas amarillas, por lo que si ve una amonestación se perdería el derbi. En el mismo caso está Mariga, que, en principio comenzará el encuentro en el banquillo.

En la convocatoria azul no están ni Olmes García, que solo tuvo dos sesiones de entrenamiento con sus compañeros, ni Fabbrini, pese a que su evolución es patente día a día, pero aún le restan, al menos, un par de semanas para poder entrar en una convocatoria. El que tampoco estará en el once azul es el delantero Toché, que reconoció esta semana que todavía le falta para estar al 100%.

La alineación más probable del conjunto de Juan Antonio Anquela será la formada por: Alfonso; Verdés, Forlín, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Folch, Rocha, Mossa; Yeboah, Linares y Saúl Berjón. En el banquillo estarán: Juan Carlos, Cotugno, Valentini, Varela, Hidi, Mariga y Toché.

El equipo viajó ayer y por la tarde por carretera hacia Reus y realizó en tierras catalanas la última sesión de entrenamiento de la semana, mientras que los que no viajaron lo hicieron en El Requexón.

