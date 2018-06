Richard Boateng: «Estoy preparado para Segunda»

El Real Oviedo presentó ayer a su primer fichaje para la próxima temporada, el centrocampista ghanés Richard Boateng, que en sus primeras palabras como jugador azul aseguró que considera que está en el momento ideal para dar el salto al un equipo como el ovetense. Además, el futbolista reconoció que había hablado con Anquela y le gustó lo que le explicó sobre el proyecto, al tiempo que reconoció que las referencias que tenía del club «eran muy buenas».

El jugador, de 25 años, que la pasada temporada marcó 14 goles con el Melilla en el grupo IV de Segunda B, se ha comprometido con el conjunto ovetense para las dos próximas temporadas y el próximo lunes 9 de julio se pondrá a las órdenes de Anquela para iniciar la pretemporada. Boateng no ocultó ayer su satisfacción por su fichaje por el conjunto ovetense. «Llego con mucha ilusión y un ánimo muy grande para ayudar al equipo», dijo. Considera que es el momento ideal para dar un paso adelante en su carrera tras varias temporadas en Segunda B: «Me siento muy preparado para la Segunda porque llevo muchos años esperándolo».

En este sentido, asegura que es una oportunidad que se merece «porque he visto otros compañeros tener oportunidades en Primera y en Segunda, y creo que no son mejores que yo. Pienso que estoy muy preparado».

El nuevo jugador del Oviedo recordó sus inicios: «Llegué a España muy joven y tuve la oportunidad de jugar en Primera también, pero no tuve continuidad». Ante eso no se rindió y asegura que en todo este tiempo ha estado «peleando y trabajando para llegar hasta aquí». «Esta oportunidad es la que realmente llevo tiempo esperando, voy a continuar trabajando en la línea de la temporada pasada», añadió.

Boateng tiene referencias de su nuevo equipo, ya que la pasada temporada en Melilla compartió vestuario con el exportero azul Dani Barrio. «Hablé con él y me dijo muchas cosas bonitas del Oviedo, que es un club histórico, que su afición es de diez y siempre apoya a los suyos. Por eso me motiva y emociona mucho formar parte de esta entidad».

Antes de fichar por el Real Oviedo, el ghanés habló con Juan Antonio Anquela, que le explicó «el proyecto del club, que le pareció «muy interesante». «Estoy convencido con lo que me dijo el míster y estoy aquí para ayudarle y trabajar día a día para llegar a lo máximo», subrayó.

Respecto a su demarcación, el jugador no se quiso encasillar en una posición concreta. «Siempre intento sacar lo mejor de mí para el equipo y lo que me pida el míster, intento dar lo máximo para cumplir con todo lo que me pida el entrenador, así que no tengo preferencia por posición», aseguró. También reconoció que no había jugado antes con ninguno de sus nuevos compañeros, pero expresó su confianza de que montarán «una grandísima familia, yo soy un compañero que siempre intenta hacer un buen vestuario y no va a ser un problema el hecho de que no nos conozcamos».

César Martín presentó al jugador como un centrocampista, muy versátil, ofensivo, un medio con llegada y mucha calidad, «con unas grandes condiciones físicas que le permiten aportar mucho en el terreno de juego». Además entiende que tras sus últimas buenas temporadas «llega en un momento de madurez óptimo para dar el salto a Segunda División».

