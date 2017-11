Real Oviedo Real Oviedo | «Sabemos cómo podemos hacerle daño al Valladolid» Aarón Ñíguez, premiado como el mejor oviedista de octubre, afirma que está en «un momento redondo» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 15 noviembre 2017, 15:54

Encargado de firmar con sus goles los dos últimos triunfos del Real Oviedo, Aarón Ñíguez atraviesa lo que califica como "un momento redondo". "Estoy feliz. Creo que se nota en el campo cuando una persona está feliz en lo personal y en lo familiar. Tengo la gran suerte de tener la confianza del míster y eso me hace trabajar más fuerte para devolvérsela en el terreno de juego", ha explicado este mediodía el atacante ilicitano tras recoger el premio que le distingue como el mejor jugador oviedista del mes de octubre.

"En lo individual estoy bien, estoy viendo portería y sobre todo ayuda al equipo a conseguir los tres puntos. Colectivamente, el equipo está creciendo jornada tras jornada y vamos a tratar de alargarlo lo máximo posible", ha señalado el exjugador del Tenerife, que no se desvía de una mentalidad cortoplacista a pesar de que los dos últimos triunfos hayan hecho al conjunto carbayón escalar en la tabla clasificatoria. "No miramos ni hacia arriba ni abajo. Hay que ir partido a partido, la Segunda División es muy larga y da muchas vueltas. La gente puede tener motivos para ilusionarse, tienen que ilusionarse por el trabajo que nosotros hacemos, pero nosotros lo tenemos claro. Vamos a buscar los tres puntos en Valladolid y no mirar más allá", ha argumentado el ilicitano, que reconoce que el conjunto azul y el blanquivioleta son "dos equipos alegres".

"Tenemos las ideas claras. Sabemos cómo podemos hacerle daño al Valladolid, dónde somos fuertes nosotros y ya estamos trabajando esta semana para plantarle cara y conseguir los tres puntos en Pucela", ha expuesto sin obviar la importancia que puede cobrar la presión adelantada oviedista en la salida de balón del cuadro vallisoletano. "Ese riesgo en defensa de querer salir siempre con el balón les puede hacer cometer errores y tenemos que aprovecharlo", ha indicado el mediano de los hermanos Ñíguez, consciente de que los atacantes deben "tener un porcentaje más alto de goles y asistencias".

"El míster nos da muchísima confianza y, si ahora mismo tengo la gran suerte de estar jugando todo, lo que quiero es ayudar al equipo. Si puede ser con goles, que es lo que más cuenta en el fútbol, muchísimo mejor", ha señalado el atacante, que reconoce que en el génesis de las últimas remontadas juega un papel importante el carácter de Anquela. "Es una de las características de nuestro míster y en momentos delicados, que es cuando el resultado es adverso, llega el descanso, nos reúne, nos hace sacar fuerzas y se está viendo en los resultados. Aunque en otros partidos no se ha visto reflejado, el míster hace un trabajo magnífico a la hora de compensar el grupo", ha concluido.