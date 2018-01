Real Oviedo «Tenemos que sacar algo de Huesca como sea» Carlos Hernández considera al conjunto oscense «un equipo parecido» al azul y desea para 2018 mantener el nivel IVÁN ÁLVAREZ Martes, 2 enero 2018, 13:30

El Real Oviedo ha completado esta mañana la primera de las dos sesiones programadas para este martes de cara al duelo de este domingo en Huesca. Un exigente encuentro que el conjunto carbayón encara con ambición.

"Tenemos que sacar algo de allí como sea", ha expresado este mediodía Carlos Hernández, que ve al conjunto oscense a un equipo "parecido" al azul y no oculta que este domingo visitan "un campo difícil, pero "no pueden hacer cuentas de dónde vas a sacar puntos y dónde no". "El equipo está bien, con confianza, y con trabajo y tranquilidad intentaremos hacer las cosas lo mejor posible", ha señalado el central jienense, que reconoce que "a cualquier futbolista le gusta jugar con la gente de arriba" y no oculta que los aragoneses "a priori son un rival directo".

"Sabemos que la clave de Segunda División es encajar poco y el equipo está siguendo esa línea", ha recordado el zaguero, que cree que esa solvencia defensiva "a final de temporada dará muchos puntos" y se ha mostrado satisfecho porque "todo el equipo se sacrifica". El jienense, que ha indicado que "queda mucho" campeonato, considera que el conjunto carbayón "tiene mucho margen de mejora" y confía en aprovecharlo en un 2018 en el que desea "que el equipo no baje el nivel que está dando".