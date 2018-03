Real Oviedo Real Oviedo | Saúl Berjón: «Hay que pegar el último tirón» El extremo ovetense señala que «no hay que mirar la tabla» y considera que los azules han recuperado la versión que les ha «llevado a estar arriba» IVÁN ÁLVAREZ Martes, 27 marzo 2018, 18:54

Por segundo día consecutivo, la plantilla del Real Oviedo se ha ejercitado en San Gregorio para preparar el duelo de este sábado contra el Alcorcón. El choque frente al cuadro 'alfarero' es el primero de las diez últimas jornadas, un tramo de competición que el conjunto carbayón afronta con la misma mentalidad del inicio de campeonato, como ha asegurado este mediodía Saúl Berjón.

“Vamos partido a partido desde el primer día. Creo que nos está yendo bien así y no vamos a cambiar”, ha argumentado el extremo ovetense, que cree que “no hay que mirar la tabla” y considera clave “cada semana”. Conscientes de que “hay rachas mejores y rachas peores”, el máximo asistente de Segunda División esta temporada ha indicado que “el buen ambiente siempre reinó” por encima de los resultados y con la proclama de “disfrutar de cada partido e intentar sumar los tres puntos” afronta el desenlace liguero.

“Hay que pegar un último tirón”, ha afirmado el extremo ovetense, satisfecho porque el equipo haya recuperado las buenas sensaciones tras superar una sequía de cinco jornadas sin victorias. “Tuvimos un par de partidos en los que no se vio esa imagen y era quizás lo preocupante, pero no era por no querer. Hay veces que uno se levanta de una manera y otras de otra”, ha expuesto Berjón, que considera que en las dos últimas semanas se vio la versión que les ha llevado “a estar arriba”. “Vamos a seguir con ella hasta el final, que es lo que queremos desde el principio”, ha remachado.

