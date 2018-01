Real Oviedo | Un once de carrerilla El equipo titular que más veces ha repetido Anquela esta temporada. / ÁLEX PIÑA El equipo ha encontrado el sistema ideal con el dibujo que incluye a tres centrales y dos carrileros con mucho recorrido RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 31 enero 2018, 05:11

Que la alineación de un equipo sea recitada por los aficionados de carrerilla suele ser una buena señal, ya que demuestra que los resultados son buenos y no son necesarios los cambios. Eso es lo que viene ocurriendo en las últimas jornadas con el Real Oviedo, cuyo once no está registrando más que las modificaciones obligatorias por lesiones y, sobre todo, por las sanciones por acumulación de tarjetas.

A estas alturas del campeonato pocas dudas presenta la alineación del conjunto oviedista en las vísperas de los partidos, ya que Anquela es poco partidario de tocar lo que está funcionando y el equipo azul lo está haciendo.

Las dudas en el once carbayón han desaparecido con el cambio de sistema, allá por la jornada trece en el encuentro ante el Lugo, disputado en el Carlos Tartiere. Desde entonces desaparecieron las sorpresas y la alineación del equipo está definida. El once tipo del conjunto azul en estos momentos es el formado por Alfonso en la portería; Carlos Hernández, Forlín y Christian Fernández, como centrales; Diegui Johannesson y Mosa en los carriles; Folch y Rocha, como mediocentros; mientras que la vanguardia la forman Aarón Ñíguez, Linares y Saúl Berjón. Ese equipo tiene cinco cambios con relación al equipo que debutó en la primera jornada de Liga y que estuvo formado por: Juan Carlos; Cotugno, Valentini, Verdés, Christian Fernández; Aarón Ñíguez, Rocha, Folch, Saúl Berjón; Linares y Toché. Sin embargo, el técnico fue haciendo cambios en el equipo en las primeras jornadas, hasta que con el cambio de sistema se asentó el mismo once.

Seis jugadores de los que fueron titulares en la primera jornada se mantienen en el once tipo

Las únicas modificaciones que ha realizado Anquela hasta ahora han sido los obligados por las sanciones y siempre han sido los lógicos, buscando los recambios naturales que ofrece la plantilla. Verdés y Valentini entraron en el centro de la defensa, Varela en el carril izquierdo y Yeboah en la banda derecha del ataque, siempre coincidiendo con las ausencias de los titulares.

En la única posición que el técnico no ha tenido que hacer cambios es en la pareja de mediocentros, ya que Folch ha disputado todos los minutos hasta ahora y Rocha se ha consolidado como su acompañante.

Ahora, la buena marcha del equipo parece que no invita a realizar cambios, ya que la única posibilidad que se plantea en el horizonte es la vuelta de Toché a la punta de ataque, en detrimento de Linares. Sin embargo el delantero murciano aún no tiene el ritmo de competición necesario y está teniendo minutos en la recta final de los partidos como paso previo.

En principio, el domingo ante el Sporting, volverán al equipo Carlos Hernández y Aarón Ñíguez, tras cumplir sanción y el resto serán los habituales.

