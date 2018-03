Steven trabaja con el primer equipo a las órdenes de Anquela

La plantilla del Real Oviedo regresó ayer a los entrenamientos, tras la jornada de descanso del lunes, para comenzar a preparar el encuentro del sábado ante el Córdoba. Y lo hizo con la novedad de que el delantero del filial Steven entrenó con el primer equipo.

El futbolista que marcó el gol de la victoria ante el Granada saltó al campo de entrenamiento acompañado por Anquela, con el que mantuvo una charla antes de entrenar con sus compañeros. El técnico y el propio jugador reconocieron tras el partido ante el Granada que su sitio está en el filial, pero no es descartable que se haga más habitual en las sesiones del primer equipo.

El técnico jienense recupera para el compromiso del sábado a Linares y Toché, tras cumplir sus sanciones, lo que hace que la presencia de Steven en la lista sea complicada, pese a lo cual el técnico parece que quiere seguir viendo las evoluciones del ariete y contará con él en caso de que sea necesario.

El que no estuvo en el entrenamiento de ayer fue el centrocampista Mariga, que se ha incorporado a la selección de Kenia para disputar dos partidos amistosos y que no estará disponible para Córdoba ya que, además, está sancionado por acumulación de amonestaciones.

En la sesión de ayer no participó Aarón Ñíguez por unas molestias que no parece le vayan a impedir estar en condiciones de estar a disposición del entrenador para el sábado. Además, el ghanés Yeboah no completó la sesión debido a las molestias que la pasada jornada le hicieron quedarse fuera de la convocatoria para el partido ante el Granada.

El equipo volverá a los entrenamientos esta mañana y el técnico deberá buscar sustituto para Mariga, que probablemente sea Rocha, mientras que también deberá decidir si Toché vuelve al once inicial como delantero centro, como venía sucediendo en las últimas jornadas, y si Diegui Johanesson retorna al carril derecho en sustitución de Cotugno.

