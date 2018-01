Real Oviedo | Seis apercibidos de sanción por tarjetas amarillas

El Real Oviedo afronta las próximas jornadas con varios jugadores apercibidos de sanción por acumulación de amonestaciones. Los defensas Forlín, Carlos Hernández, Christian Fernández y Mossa, junto a los centrocampistas Folch y Mariga, son los jugadores que llevan cuatro tarjetas amarillas y están a una de la suspensión. En esta jornada se perderá el partido el central Verdés, que el domingo en Huesca vio la quinta por protestar una vez acabado el encuentro.

Anquela, que no quiso entrar mucho en esta situación, si lamentó la decisión del Comité de Competición de no retirar la tarjeta de Forlín en Huesca, que le deja al borde de la sanción. «No quiero meterme con nadie, pero me parece una sinrazón», afirmó antes de asegurar que la jugada fue «normal, llega media hora antes al balón y despeja, no entendí la tarjeta».

