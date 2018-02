Real Oviedo Real Oviedo | «Trabajaremos para dar una alegría a nuestra afición» Eloy Alonso El técnico azul cree que son tres puntos, aunque reconoce que les responsabiliza jugar con el sentimiento de su afición | Anquela considera que la ilusión de los aficionados les tiene que dar un «plus» para afrontar el encuentro de mañana ante el Sporting R. J. GARCÍA Sábado, 3 febrero 2018, 16:43

Para la clasificación el partido de mañana significa tres puntos más, en lo ambiental es diferente. Así lo cree, al menos, el entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela. Ante el encuentro, reconoce que «siento mucha responsabilidad, jugamos con un sentimiento y cuando el sentimiento viene de adentro es complicado». El mensaje de la afición le ha llegado, según él mismo afirma. «Lo único que nos piden es trabajo y dejarse el alma, nosotros lo hacemos», apostilla.

El técnico azul asegura que en lo que depende de él, el trabajo del día a día durante esta semana se ha desarrollado con tranquilidad, siempre con el único objetivo de que los jugadores hagan su trabajo para «dar una alegría a nuestra afición».

Por eso ha intentado que los jugadores sean conscientes de que «son tres puntos, son los mismos que dan en otros campos», aunque reconoce que «todo el mundo tenemos muchas ganas e ilusión y eso nos tiene que dar un plus añadido». En cualquier caso considera que el partido «no va a marcar un antes o un después».

La dinámica del equipo en las últimas semanas es buena y por ello el técnico cree que debe continuar en la misma línea: «Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, aquello que nos viene dando resultado que no es otra cosa que competir con cabeza». Además, prevé un partido que se va a decidir «en pequeños detalles y esperemos que los pequeños detalles estén de nuestro lado, pero esto es lo que ocurre en cada partido y en cada domingo». Por ello adelanta que lo que les pedirá a sus jugadores es que «disfruten del momento. Salir y ver lo que hay que hacer para complacer a ese montón de gente que está con nosotros».

Anquela bromeó diciendo que no disfruta ni de los entrenamientos, como para disfrutar de un partido y que «la primera premisa es intentar acabar con todos en el campo y para eso hay que hacer las cosas con mucha cabeza y hacerlas bien».

El técnico tiene claro como se va a desarrollar el encuentro: «Sé más o menos lo que me voy a encontrar, será como la ida. Me preocupa lo que pase en el campo y solo quiero que podamos ser capaces de competir al nivel del partido». En este sentido destacó del Sporting que ha visto los últimos partidos y es un equipo «serio y ordenado, que sale bien a la contra con argumentos para jugar al fútbol» y añade que «será un muy buen rival, aunque nosotros también lo somos». Anquela insiste en que el conjunto rojiblanco «siempre ha sido bueno, desde el primer día. Es un equipo que acaba de bajar, ha firmado bien y es igual que el del primer partido de Liga».

Sobre el posible estado del terreno de juego destacó que deben aceptarlo «tenemos que ser inteligentes para adaptarse a lo que hay. No se cómo va a estar. Hablar de cosas que no controlo no me gusta».