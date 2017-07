REAL OVIEDO Real Oviedo | Verdés: «Anquela ha conseguido cosas grandes en equipos humildes» La plantilla del Real Oviedo entrena bajo las órdenes de Anquela. / Álex Piña El jugador, que encara su tercer curso en el club con la intención de sentirse «importante», desea que su nuevo técnico siga «su racha de éxitos» IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 10 julio 2017, 12:15

Héctor Verdés inicia su tercera temporada como oviedista tras rubricar un acuerdo que le une al club por las dos próximas campañas con el propósito de que finalmente le respeten las lesiones. "Desde que llegué a Oviedo no he tenido esa continuidad que todo jugador quiere y vengo con esa intención de recuperarla y sentirme importante", ha indicado el central valenciano tras completar su primer entrenamiento a las órdenes del nuevo entrenador del conjunto carbayón, Juan Antonio Anquela.

"Me parece un entrenador que ha demostrado con creces lo que puede conseguir. En equipos humildes ha conseguido cosas grandes y esperemos que este año continúe su racha de éxitos", ha expresado Verdés, que tiene referencias del técnico jienense "de enfrentarme mucho a él". Más profundo es su conocimiento sobre el tercer fichaje oviedista Aarón Ñíguez, con el que compartió vestuario en el filial del Valencia y con el que no se reencontrará hasta el próximo lunes.

El ilicitano, todavía en período de vacaciones al haber disputado hasta el último partido del pasado 'play off' de ascenso, no estará en los primeros días de pretemporada, que Verdés ha calificado como "muy amenos". El defensor de 33 años , que ha confesado que "tenía muchas ganas de seguir aquí", prefiere no fijarse objetivos por el momento. "Pensar a largo plazo no me gusta y no soy de los que el día uno va a decir que queremos ascender. Estamos en un momento en el que tenemos que ponernos bien físicamente", ha concluido.