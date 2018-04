Verdés: «Tenemos que tomarnos este partido como si nos fuera la vida en ello»

Relegado a la suplencia por el buen funcionamiento defensivo del conjunto carbayón durante la mayoría de la temporada, a Héctor Verdés se le abre una puerta a su regreso a la titularidad este domingo con la baja por sanción de Forlín. El central de Villar del Arzobispo tiene en Soria una oportunidad de regresar al once inicial del Real Oviedo y poner fin a un período de mes y medio sin minutos.

«La continuidad nos da mucho, tanto físicamente como tácticamente. Eso viene muy bien, pero las circunstancias son las que son y hay que adaptarse», explicó sobre esa inactividad el zaguero villarenco, que se prepara para regresar en un escenario complejo. «Nunca es fácil visitar Soria y menos este año, que están haciendo una grandísima temporada. De hecho, pocas veces he conseguido puntuar allí, es un campo francamente complicado», indicó el valenciano, consciente de que en este tramo de la competición se reduce el margen de error.

«La actitud tiene que ser la de una final. Tomárnoslo como que ese partido solo se juega una vez y ya no hay vuelta atrás, que nos va la vida en ello», expresó el veterano defensor, que encara el duelo en Soria como una «oportunidad» de superar al Numancia en la clasificación. Por ello, aseguró que solo mirará el 'golavareje' particular «una vez que acabe el partido», ante el que no especula. «Firmaría el empate en el minuto 95 si voy perdiendo. Antes no lo haré», apostilló.

