Real Oviedo Un reto de altura para el mejor Oviedo Los futbolistas de la primera plantilla en el último entrenamiento celebrado esta semana en El Requexón. / ELOY ALONSO El técnico oviedista facilitó ayer una convocatoria de 19 jugadores en la que la novedad es la presencia del delantero Owusu | El conjunto azul buscará esta tarde ante el Osasuna su tercera victoria consecutiva de la temporada RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 10 diciembre 2017, 04:21

El Osasuna pondrá a prueba esta esta tarde el buen momento del Real Oviedo y su efectividad en el Carlos Tartiere. Los de Anquela se medirán a uno de los recién descendidos que, en las últimas jornadas, no están en un buen momento pero siguen siendo claro favoritos a lograr un puesto de ascenso. El conjunto ovetense, tras cuatro victorias en los cinco últimos encuentros, tendrá nuevamente como principal aliado el Carlos Tartiere, donde está mostrándose como un equipo solvente, ya que suele sacar habitualmente los partidos adelante.

Los oviedistas afrontan el reto de lograr tres victorias consecutivas esta temporada, algo que no han logrado hasta ahora esta temporada, para lo que deberán lograr doblegar a un Osasuna que ha perdido los dos últimos encuentros que ha disputado y que la pasada no jugó debido al aplazamiento de su encuentro ante el Nástic por la nieve.

La convocatoria del conjunto ovetense solo presenta una novedad, que es la inclusión del delantero Owusu en una lista de 19 jugadores, de los que Anquela descartará a uno antes del encuentro.

El conjunto azul es muy probable que repita la alineación que la pasada jornada se impuso al Lorca y utilice el mismo sistema de las últimas ocasiones, con tres centrales y dos carrileros.

Los últimos buenos resultados y el hecho de ir recuperando efectivos han hecho que la semana del equipo azul fuera especialmente tranquila y con una gran intensidad en los entrenamientos, con muchos jugadores de los que no están contando para el técnico reivindicándose en busca de un hueco en el once del conjunto ovetense. Sin embargo, el técnico ha insistido en la necesidad de que los suyos ofrezcan el cien por cien en cada encuentro, lo que a su juicio no les garantiza el éxito.

El equipo está a las puertas del 'play off' de ascenso y quiere mantenerse en esa zona para lo que tiene como objetivo repetir las últimas buenas actuaciones, en las que el equipo apenas ha concedido ocasiones de gol y ha aprovechado las suyas.

El encuentro de esta tarde presenta la incógnita del estado del terreno de juego que, con las últimas lluvias y las malas condiciones climatológicas, es probable que condicione en cierta medida el desarrollo del partido.

En el ambiente también flota un ánimo de revancha ante los navarros, que hace dos temporadas infringieron una dura derrota a los ovetenses en su visita al Carlos Tartiere en la última jornada, cuando se impusieron por 0-5 al cuadro dirigido entonces por David Generelo. Un resultado que les permitió meterse en el 'play off' y a la postre lograr el ascenso a Primera División.

Una jornada más el resultado pasará en buena medida por las botas de Saúl Berjón, que está siendo una de las claves del conjunto ovetense en las últimas jornadas, ya que de sus botas está naciendo la mayor parte del juego ofensivo del equipo y está en la génesis de la mayoría de los goles del equipo. Como suele decir Anquela, «esta en las fotos de los goles del equipo».

El de esta esta tarde será el tercer encuentro en el que Alfonso Herrero ocupe la portería ovetense, tras la decisión de Anquela de dejar en el banquillo a Juan Carlos. El portero toledano ha encajado solo un gol en los dos partidos que ha disputado y se está consolidando bajo los palos con el paso de las jornadas.

Salvo sorpresa de última hora, el técnico repetirá el mismo equipo de la pasada jornada, ya que el único jugador que durante la semana arrastró problemas físicos, el lateral Mossa, está recuperado y formará en el costado izquierdo de la zaga.

En el centro de la defensa el trío liderado por Forlín, con Carlos Hernández y Christian Fernández a los lados, se está afianzando y no parece que se vaya a modificar esta tarde. Del mismo modo, la pareja formada por Folch y David Rocha en el centro del campo están ofreciendo un buen rendimiento, por lo que parece que tendrán continuidad una semana más.

En esta demarcación, el húngaro Hidi está reivindicándose con su trabajo semanal como alternativa, pero no parece que, por el momento, el técnico se lo plantee como una posibilidad para el once inicial. No obstante, es muy probable que sea una opción a lo largo del encuentro.

Otro de los que el técnico jienense ha recuperado para la causa en las dos últimas jornadas es el ghanés Yaw Yeboah, que se está haciendo con la banda derecha del centro del campo, tras la lesión de Aarón Ñíguez. El joven jugador cedido por el Manchester City parece haber entendido lo que quiere de él Anquela que, además de su buen uno contra uno le reclama trabajo para el equipo.

Otra de las claves del equipo en las últimas jornadas es el delantero Miguel Linares, que ha sido capaz de hacer olvidar a Toché. No hay que olvidar que el punta aragonés ha marcado sus cuatro goles en los últimos cinco encuentros, a los que añade su trabajo en la presión al inicio del juego del equipo contrario.

La alineación más probable de los ovetenses esta tarde será la formada por: Alfonso: Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Folch, Rocha, Mossa; Yeboah, Linares y Saúl Berjón. El resto de convocados son: Juan Carlos, Cotugno, Valentini, Verdés, Mariga, Viti y Owusu de los que el técnico deberá descartar a uno. Se quedaron fuera de la convocatoria los lesionados Fabbrini, Toché y Aarón Ñíguez, además de Pucko y Varela, por decisión técnica.

Esta semana el técnico trabajó de forma especial la presión en la salida del balón del contrario y las transiciones rápidas en busca del área contraria. El técnico no quiere que el balón llegue a los delanteros del conjunto navarro. Además, también insistió en las acciones a balón parado que están siendo una de las armas más efectivas de los azules en los últimos encuentros en el aspecto ofensivo.

