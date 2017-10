Real Oviedo El reto de mejorar a base de continuidad Diegui intenta zafarse de Owusu y Linares durante el partidillo de ayer en El Requexón. / ELOY ALONSO El Real Oviedo buscará esta noche en el Tartiere ante el Tenerife dotar a su juego de más consistencia | Anquela podrá contar con Mariga y Diegui Johannesson, recuperados. Mossa ocupará la plaza del sancionado Christian RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 11 octubre 2017, 03:23

Por fin, después de mucho tiempo, Juan Antonio Anquela tendrá uno de esos problemas que los entrenadores aseguran que les gusta tener. Deberá pensar para hacer una convocatoria en la que se quedará fuera al menos un jugador por decisión técnica.

Sin embargo, esa será una preocupación menor para el jienense, que también tiene como reto que los suyos sean capaces de dar continuidad al buen juego que muestran en algunas fases de los partidos, además de lograr que no se produzcan errores como los de las últimas jornadas, que están costando goles.

El equipo solo ha sumado dos puntos en las tres últimas jornadas y esta noche necesita lograr un triunfo que dé tranquilidad en la clasificación, pero sobre todo haga que el equipo gane en confianza y ratifique las intenciones en cuanto a estilo de juego. En principio, el técnico anunció que para ello no realizará cambios en la forma de jugar del equipo, aunque podría realizar algunas modificaciones, además de la obligada de Mossa por el sancionado Christian Fernández.

La buena noticia para el entrenador es que recupera a dos jugadores de los que estaban lesionados, Mariga y Diegui Johannesson. De ellos, uno es fijo que estará en la convocatoria, aunque podrían ser los dos los que entren en la lista.

El objetivo de Anquela es que los suyos transiten por un camino ya conocido, el de ser un equipo intenso que presione al rival y no conceda ocasiones de gol. Pero eso quiere lograrlo sin perder la pegada que están teniendo en ataque, como demuestra su condición de único equipo de la categoría que ha sido capaz de marcar en todos los partidos disputados.

El objetivo es complicado, sobre todo porque enfrente estará el Tenerife, un equipo que Anquela considera que tiene la mejor plantilla de la categoría. Aunque los insulares pierden al delantero italiano Samuele Longo, pretendido el último verano por los carbayones, son un equipo sólido que está entre los principales aspirantes a ocupar las primeras posiciones de la clasificación.

Anquela tiene poco tiempo para preparar el encuentro, sobre todo para convencer a los suyos de que los encuentros duran 90 minutos y cualquier despiste puede costar un gol y un partido. El técnico matizó ayer la falta de intensidad que el domingo apuntó como causa del empate ante el Barcelona B. En ese sentido, explicó que en cuanto a intensidad, traducida en actitud y sacrificio, está satisfecho, pero quiere más continuidad y constancia durante los partidos, tratando de minimizar los despistes que están pagando caros, como sucedió en Barcelona.

El técnico hasta el momento no está haciendo muchos cambios en el equipo y los que ha hecho no los anunció con antelación, por lo que sus palabras sobre las pocas variantes que tiene previstas pueden cumplirse o no.

En el entrenamiento de ayer, por ejemplo, se vieron algunos ensayos con tres centrales, aunque no parece que sea una alternativa para utilizar de inicio. Sí podría ser factible a lo largo del encuentro, en función de las circunstancias del mismo.

En defensa habrá un cambio obligado, la presencia de Mossa por Christian Fernández, quien tras ver la quinta tarjeta amarilla en Barcelona deberá descansar esta jornada. Esa no es una preocupación para el técnico, ya que se trata de un cambio lógico con los dos laterales zurdos que tiene en la plantilla.

Seguramente le está dando más dolores de cabeza la banda derecha del centro del campo, así como la pareja de pivotes. En el costado diestro el técnico ha optado en las dos últimas jornadas por el esloveno Pucko, pero en los dos encuentros no acabó en el campo y fue el primer sustituido.

Las alternativas vuelven a ser los ghaneses Yeboah y Owusu, aunque ahora también se suma a ellos Diegui Johannesson. Sin embargo, el canterano, tras un mes fuera del equipo, parece que tiene más opciones de estar en el banquillo a la espera de unos minutos.

Owusu le ha ganado la partida a Yeboah en las últimas jornadas y está siendo una de las alternativas para los segundos tiempos, por lo que en caso de que se decante por uno de ellos parece que el cedido por el Leganés tiene más opciones que el que está a préstamo por el Manchester City.

La otra posibilidad sería que Aarón Ñíguez pasara a su posición natural en la derecha y el técnico busque una alternativa para acompañar a Toché. Una de las posibilidades ya utilizadas es la de Linares, sobre todo jugando como local.

Sin embargo, hay otra variante que afectaría al doble pivote. Sería algo similar a lo que el técnico hizo ante el Almería, colocar a Rocha con Forlín (en el estadio de los Juegos Mediterráneos fue el ahora lesionado Hidi el que ocupó ese puesto) como medios y adelantar a Folch para tratar de enganchar con Toché y buscar una mejor salida de balón y continuidad en el juego.

Al igual que en el caso de Diegui Johannesson, Mariga puede volver a la convocatoria, pero no parece que pueda ser una apuesta de inicio, debido a su mes y medio de inactividad. El keniata también apunta a un recurso más para la segunda mitad.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por: Juan Carlos; Cotugno, Carlos Hernández, Verdés, Mossa; Folch, Forlín, Owusu, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón; y Toché.

En cualquier caso, aún falta el entrenamiento que el equipo realizará esta mañana en El Requexón, a puerta cerrada, en el que el técnico preparará los aspectos tácticos del encuentro y decidirá el once. También puede condicionar la alineación el hecho de que el equipo tenga partido en Granada el próximo sábado y el técnico podría optar por dar descanso a algún jugador en caso de molestias o que el técnico quiera dar descanso a los que los partidos les estén pasando factura.

Además, Anquela tendrá que descartar esta mañana a uno de los jugadores disponibles para el encuentro de hoy de entre los diecinueve que tiene disponibles para esta noche.

