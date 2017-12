Real Oviedo El reto de ser el Real Oviedo del Tartiere Juan Antonio Anquela, con semblante pensativo, durante un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO El cuadro azul quiere mantener la dinámica positiva y ser un rival sólido también a domicilio | La presencia de Yeboah, en sustitución del lesionado Aarón Ñíguez, será la única novedad que dispondrá Anquela para medirse al Lorca RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 2 diciembre 2017, 01:47

Un nuevo encuentro a domicilio vuelve a poner a prueba la mejoría del juego del Real Oviedo en las últimas jornadas. Los azules visitan esta tarde al Lorca, un recién ascendido que pelea por salir de las plazas de ascenso. El cuadro azul está en un buen momento, después de jugar probablemente el mejor encuentro como local el pasado sábado ante el Numancia, pero con la incertidumbre que acompaña a los azules cuando se alejan del Carlos Tartiere en las últimas campañas.

Juan Antonio Anquela no podrá repetir el equipo de la pasada jornada debido a la lesión de Aarón Ñíguez, pero ha ganado recursos con relación a jornadas anteriores, con la vuelta de Verdés y Viti a la convocatoria. En principio, no se esperan muchas novedades en el once, además de la entrada de Yeboah por el citado jugador ilicitano.

Los resultados y el juego del equipo han ido mejorando en el último mes y el técnico parece que está encontrando en los suyos la reacción que buscaba. Sin embargo, el rendimiento como visitantes sigue sin ser el esperado, lo que les está impidiendo estar más cerca de la zona alta.

Viti y Verdés, novedades en la lista, empezarán el partido en el banquillo

Los azules solo han logrado una victoria a domicilio hasta ahora, frente al Nástic, por lo que tratarán de buscar esta tarde la segunda que les permita dar un paso muy importante hacia las plazas de 'play off'. El técnico y los jugadores han insistido esta semana en la importancia de trasladar la buena imagen en el Carlos Tartiere al partido de esta tarde. El entrenador insistió en la necesidad de no pensar en otra cosa que no sea el encuentro ante el Lorca.

Lo que parece claro es que el técnico va a mantener el sistema con tres centrales y dos carrileros, que en la pasada jornada estrenó de inicio y con muy buen resultado. Esto supondrá que Forlín se mantenga en el centro de la zaga. En principio, sus acompañantes volverán a ser Carlos Hernández, a la derecha, y Christian Fernández, a la izquierda. En la convocatoria está Verdés, que vuelve mes y medio después de lesionarse, pero no parece que vaya a tener la opción de jugar de inicio, aunque se trata de uno de los jugadores que más confianza tiene de el entrenador.

Una de las dudas es quien será el carrilero derecho, ya que dependerá de como esté finalmente Diegui Johannesson, que durante la semana apenas se pudo entrenar. El defensa se tuvo que retirar el pasado sábado ante el Numancia por un pinchazo y no se entrenó hasta el jueves, pero Anquela le ha incluido en la convocatoria.

Las otras alternativas para esa demarcación serían el uruguayo Cotugno o el lavianés Viti. En el caso del primero tiene un perfil más defensivo, mientras que el canterano llega después de tres meses de baja por lesión, por lo que parece que, como en el caso de Verdés, deberá esperar su oportunidad en el banquillo. Lo que está claro es que Mossa estará en el flanco izquierdo, una vez recuperado de las molestias que viene arrastrando en las últimas semanas.

Una de las plazas que más aspirantes tiene en la actualidad es la de acompañante de Folch en el centro del campo. El pasado domingo David Rocha mandó a Mariga al banquillo y estuvo a buen nivel, por lo que parece que repetirá. Pero además, el húngaro Hidi ya entró en la convocatoria de la pasada jornada y está completamente recuperado, por lo que está a la espera de una oportunidad y gozar así de minutos que tenía antes de la lesión.

Los elogios de Anquela a Yeboah tras el encuentro del pasado sábado y el jueves en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde, despejan dudas sobre la presencia del ghanés en el once para ocupar la plaza del lesionado Aarón Ñíguez.

Una jornada más Linares será la referencia ofensiva del equipo para tratar de mantener su idilio con el gol, ya que suma tres en las cuatro últimas jornadas. Para ello tendrá la ayuda de Saúl Berjón, que ante la ausencia de Aarón va a tener una mayor responsabilidad en el juego ofensivo del equipo y también en las acciones a balón parado.

El de esta tarde será el segundo encuentro en el que Alfonso Herrero defienda la portería azul, después de que el pasado sábado Anquela le diera la alternativa al toledano, en detrimento de Juan Carlos.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por: Alfonso; Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Folch, Rocha, Mossa; Yeboah, Linares y Saúl Berjón. En el banquillo se quedarían Juan Carlos, Cotugno, Valentini, Verdés, Hidi, Mariga y Viti. Se quedaron fuera por lesión: Fabbrini, Toché, Edu Cortina y Aarón Ñíguez, mientras que por decisión técnica no entraron Varela, Owusu y Pucko.

En la convocatoria no hay más delanteros que Linares, por lo que en caso de necesitar revulsivo para la zona de ataque, la principal opción sería la entrada de Viti, que puede jugar tanto de carrilero como de extremo.

Síguenos en: