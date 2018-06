Richard Boateng : «Esta oportunidad es la que realmente llevo tiempo esperando»

Acompañado por César Martín, responsable de relaciones institucionales del Real Oviedo, Richard Boateng ha tenido esta tarde su primera toma de contacto con el Carlos Tartiere, el que será su hogar deportivo durante las dos próximas temporadas. El ghanés, definido por el exzaguero azul como «un centrocampista muy versátil, con llegada y mucha calidad» aderezada con «grandes condiciones físicas», llega «con mucha ilusión y ánimo para ayudar al equipo».

«Estuve peleando y trabajando para llegar hasta aquí y esta oportunidad es la que realmente llevo tiempo esperando», ha expuesto sobre su trayectoria el centrocampista africano, que según ha señalado César «está en un momento de madurez óptimo» y se integra bien en los vestuarios. Boateng, que recibió de su ex compañero y antiguo guardameta azul Dani Barrio buenas referencias de la historia y afición oviedista, ha asegurado que le «motiva mucho formar parte de este club» y se siente «preparado» para debutar en Segunda División.

«Creo que me lo merezco», ha apostillado el exjugador del Melilla, que ha eludido definirse como jugador. «Es cuestión de trabajar y dar todo lo posible. Con el tiempo se gana a cualquier afición con trabajo y actitud», ha argumentado Boateng, que aunque no conoce personalmente a sus nuevos compañeros es consciente de que «sin son una gran familia». «No va a ser un problema el no conocernos», ha concluido.

«Hay cosas muy avanzadas»

Tras concluir su intervención Boateng, César ha abordado las cuestiones referentes a un mercado de traspasos que ve «parecido al del año pasado». «Se ha encarecido el mercado de Segunda. Hay que ser cauto y traer por el precio justo al que mejor esté en relación calidad-precio. No hay que hacer ninguna locura», ha expuesto el exdefensor, que no ha querido concretar el número de movimientos que cerrarán a lo largo del período estival.

«Ocurre en estas fechas, hay jugadores en el mercado que tienen varios pretendientes», ha señalado respecto el interés conjunto por Rodri del Oviedo y el Granada. Con la premisa de «hacer la plantilla más competitiva, César ha recordado que »el baile de jugadores todavía está en su inicio«, aunque ha reconocido que »hay negociaciones avanzadas que se podrán ir anunciando en las próximas semanas«.

Como el pasado verano, la idea de la entidad es confeccionar una plantilla corta para no cerrar la puerta a los canteranos. «La premisa es dar paso a la gente joven. La Segunda es una competición que, salvo lesiones, te lleva a tener jugadores sin minutos en una plantilla larga», ha concluido.

