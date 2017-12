Rocha: «En el momento que saquemos pecho nos lo van a hundir»

El mensaje de Anquela cala en el vestuario azul y los jugadores hacen un llamamiento a la calma. El goleador de ayer, David Rocha, lo apuntó claramente. «Nosotros respetamos que la gente se ilusione, pero, de puertas adentro, sabemos que queda un mundo», indicó, consciente de que «en el momento que saquemos pecho, nos lo van a hundir».

Por todo ello, el centrocampista extremeño insistió en que lo único en que deben pensar es en el encuentro del próximo sábado ante la Cultural. «No podemos mirar más allá, queremos que la gente vaya más al campo y despedir el año de la mejor manera posible», dijo el futbolista azul.

Rocha calificó la victoria de «tres puntazos de oro». Sobre todo por cómo se dio el encuentro tras quedarse con un jugador menos a los 16 minutos. En este sentido, el extremeño destacó que «el equipo los tiene bien gordos y sabe sufrir como nadie. Ha salido todo bien».

El partido fue complicado y de mucho sufrimiento para el equipo carbayón. «Parecía una película, todo se iba poniendo en contra», apuntó Rocha, que elogio al portero oviedista -«Alfonsito ha estado a un nivel enorme»- y destacó que «esta semana nos ha sonreído la fortuna y nos llevamos tres grandes puntos».

Respecto a su buen estado de forma, dijo que «la continuidad te da esto». «Ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno. Me dedico a trabajar», señaló y, sobre la falta, comentó que «tengo confianza y practico bastante. Christian me dijo que me veía en el córner para celebrarlo». Por último, quiso dedicar su tanto «a toda la gente que ha venido hasta aquí para apoyarnos y a mi abuela, que falleció hace unos días».