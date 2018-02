«Sabemos que el de Cádiz es un partido muy importante por la situación en la clasificación» Eloy Alonso Carlos Hernández cree que el derbi refrenda la línea competitiva de los azules e indica que ya trabajan para anular a los extremos cadistas IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 7 febrero 2018, 20:44

Con la inyección de autoestima de la victoria sobre el Sporting, la plantilla del Real Oviedo ya prepara el choque de este sábado en el Carranza. "A nivel de competición eran tres puntos más, pero a nivel de sentimiento la afición se encargó de demostrar que era un partido especial y creo que así lo hicimos. Ellos también hicieron su parte de trabajo", ha expuesto este mediodía Carlos Hernández, que considera que el duelo del pasado domingo refrendó la línea competitiva de los azules, que les permite sobreponerse cuando el rival toma ventaja en el marcador y en la última jornada brindó a la hinchada oviedista una merecida alegría a juicio del jienense.

Un triunfo que permitirá al conjunto carbayón emerger hasta la zona de ascenso directo si no cae derrotado este sábado en Cádiz. "Haremos lo posible, sabemos que es un partido muy importante por la situación en la clasificación de los dos equipos, pero con tranquilidad. Venimos de una buena línea, el equipo anda bien, los jugadores están contentos y eso hace también que los resultados se estén dando así", ha expuesto el central andaluz, que no obvia la dificultad de enfrentarse a un rival que "lleva varias temporadas con un sistema que tienen muy bien cogido".

Un entramado táctico en el que desempeñan un rol capital los dos extremos andaluces, Salvi y Álvaro. "Es un equipo que depende de ellos. Encaja poco, juegan al repliegue, pero luego salen a la contra con dos jugadores muy rápidos. Tienen un salto de calidad", ha argumentado el jienense, que ha añadido que Anquela ya les ha dado las pautas para maniatarlos. "Sabemos que son más rápidos que nuestros defensas, pero tenemos que estar juntitos, con las ayudas y el repliegue rápido. Ya nos ha comentado el míster la manera de trabajar cuando se pierde el balón", ha expuesto el andaluz, que opta por ser ambiciosos sobre el césped del Carranza.

"Vamos a por los tres puntos, sabemos que es un campo difícil, el Cádiz no está segundo por casualidad, pero nosotros estamos ahí porque estamos haciendo las cosas bien", ha señalado Carlos Hernández con una confianza comentada en la racha de diez encuentros consecutivos sin derrotas. "En esta categoría no es fácil", ha recordado el jienense, que no ha ocultado que "el golaveraje es importante a estas alturas".

Para preparar ese duelo en tierras gaditanas, de vuelta a El Requexón, el Real Oviedo ha completado esta mañana bajo la lluvia su segundo entrenamiento de la semana, que no han podido completar Varela ni Fabbrini. El lateral granadino se retiró por una dolencia en el hombro y el mediapunta italiano con molestias en su rodilla izquierda. Las primeras sensaciones no son alarmantes respecto a ambas dolencias.

