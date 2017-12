«Hemos sabido sufrir», destaca Anquela Anquela, a la izquierda, saluda al técnico Curro Torres. / PACO ALONSO El técnico azul asegura que en esta fase de la temporada busca «continuidad» en el juego del equipo «para seguir sumando puntos» R. J. GARCÍA LORCA. Domingo, 3 diciembre 2017, 04:17

Anquela mantiene el mismo discurso en la victoria que en la derrota. Es evidente la satisfacción del técnico por el triunfo de ayer, pero aprovechó para decir que «en el fútbol todo es momentáneo y esto es momentáneo». «Somos los mismos de hace quince días cuando perdimos en Valladolid y todo eran problemas», afirmó el jienense.

En el discurso del entrenador hay otra constante que es la forma en que entiende la competición. «Esto es sumar, sumar y sumar. Y, cuando llegue la hora de la verdad, si estás por ahí tendrán posibilidades», dijo el entrenador, que insistió en mantenerse alejado de los vaivenes de los resultados: «El fútbol no es ahora sí y ahora no. Nuestro objetivo es el próximo domingo intentar jugar bien, intentar ganar y seguir sumando, para intentar llegar a unos puntos importantes que es el primer paso».

Además de la búsqueda de las victorias, el entrenador explicó que persigue que su equipo tenga algunas virtudes, como «la continuidad en la forma de entender el juego y en la forma de trabajar». «Si somos capaces de llevarla, seremos un buen equipo. Si no, nos tocará sufrir como a todos los equipos en esta Segunda», dijo. Y en este aspecto concreto recordó que «sin sufrimiento no se va a ningún lado y tenemos que intentar ser un equipo sólido con y sin balón, algo que no se consigue en dos días».

Anquela no cree que el de ayer fuera el mejor partido del equipo a domicilio, aunque reconoce que «hemos sido muy efectivos y hemos logrado mantener la portería a cero», algo que considera definitivo para lograr triunfos, en especial no encajar goles.

Aunque dijo que estaba bastante contento por cómo se desarrolló el encuentro, el míster advirtió algunos defectos en el juego del equipo: «Nos cuesta saber leer el partido, porque con 0-2 no teníamos que haber sufrido tanto. No nos avasallaron, pero teníamos que haber tenido la pelota y haber sacado alguna contra más. Hemos sabido sufrir, hemos ganado a un buen rival». También admitió que «hemos tenido la fortuna que otras veces nos fue esquiva».

El jienense cree que el equipo estuvo bien en la presión defensiva, aunque «todavía tenemos algunos lapsus y alguna gente que se nos despista un poquito, pero ese es el camino y a ver si somos capaces de seguir así y de dar imagen y ser el equipo serio que queremos».

Uno de los motivos de especial alegría para el entrenador es que está recuperando efectivos. Ayer reaparecieron Viti y Hidi. Además, quitó importancia al sistema de las últimas jornadas y dijo que «el domingo no sé lo que va a pasar, hoy -por ayer- hemos jugado así y salió bien. El domingo, veremos. Lo que importa son los tíos que salgan al campo, la ilusión, las ganas y creer en lo que están haciendo».