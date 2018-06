«Tenemos que dar un paso más»

Los casi dos centenares de niños que participan en el campus del Real Oviedo tuvieron ayer una visita muy especial: la del atacante del primer equipo Saúl Berjón. El ovetense, además de someterse a las preguntas de los pequeños y pasar con ellos un buen rato, aprovechó para repasar la situación del equipo.

El jugador del primer equipo azul reconoció que tiene ganas de volver a los entrenamientos, cree que los fichajes que se han hecho hasta ahora van a ayudar al equipo y también se mostró esperanzado en que el equipo mantenga en su línea de crecimiento y pueda meterse entre los primeros la próxima temporada.

El jugador azul fue recibido por los más pequeños al grito de «Saúl, te quiere, la gente del Tartiere» y se sometió a un interrogatorio que pasó por aspectos futbolísticos y también personales, como por ejemplo si juega al juego de moda, el 'Fornite', a lo que respondió que sí lo hace.

Más Real Oviedo El ovetense mata el 'mono' de fútbol con el Mundial

Berjón reconoció que tiene ganas de volver a los entrenamientos para preparar la próxima temporada, ante la que dijo está «muy ilusionado, con ganas de empezar» y se mostró optimista sobre lo que les puede deparar la competición: «Cada año el equipo va a más, pese a que todavía no conseguimos todavía el objetivo del 'play off'. Cada año hay que dar un poco más y espero que este sea la definitiva», dijo el ovetense, uno de los fijos para Anquela la pasada temporada y pieza clave del equipo en el aspecto ofensivo.

En este sentido, se mostró exigente con el nuevo reto y dijo que «cada año hay que dar un paso más, en las anteriores se mejoró y esta tiene que ser mejor que la tercera», en referencia a que el equipo comenzará su cuarto año en la categoría de plata.

Las vacaciones no implican que los jugadores sean ajenos al día a día de la entidad y, en especial a los movimientos en la plantilla. Sobre el mercado de fichajes, el ovetense reconoció que «es imposible desconectar y con las redes sociales todo se sabe» y dijo sobre los movimientos de llegada del club apuntó que «los fichajes que se hicieron hasta ahora están muy bien», aunque considera que «el mercado está todavía muy parado, no hay ningún equipo que haya hecho muchos movimientos».

Hasta ahora, el club ha anunciado las incorporaciones de Tejera y Boateng, de los que Saúl Berjón comentó que «seguro que se harán bien las cosas y confiamos en hacer una plantilla buena y luchar por lo que todos queremos». Al referirse a los casos concretos de los dos nuevos jugadores azules señaló que «a Boateng no le conozco. Tejera es un buen futbolista, lleva años demostrándolo, nos va a ayudar muchísimo, igual que Boateng. Si los fichan es que son buenos futbolistas, van a venir a rendir y hacerlo bien. Desearles toda la suerte a los dos y que nos ayuden mucho», indicó. También explicó que hay que estar tranquilos con «las expectativas» que susciten ambos e insistió en que «Tejera es un buen futbolista, de lo contrario no estaría tantos años jugando en la categoría; hay que tener tranquilidad, que se adapte, nos conozca y que sepa lo que es esto, que jugar en el Tartiere tiene bastante peso, hay que dejar que lo demuestre».

El jugador ovetense reconoce que en estas vacaciones no ha hablado con Anquela: «Debe descansar que falta le hace, viendo cómo vive los partidos. Nos viene bien a todos desconectar». Este año será uno de los veteranos y podría ocupar un puesto entre los capitanes. «No lo sé, es una cosa que no lo decido yo. Si me toca estaré encantando de ponerlo, ya me tocó el año pasado una jornada», recuerda.

También habló de lo prefiere para acompañarle en la delantera y dijo que «me adapto al que me pongan, si conseguimos un delantero rápido nos va ir bien a todos, porque el otro perfil ya lo tenemos».

Síguenos en: