Saúl Berjón: «Estoy en el mejor momento de mi carrera»

El extremo del Oviedo Saúl Berjón afronta con ganas una temporada en la que espera dar su mejor versión tras año y medio en la que es su casa. «Estoy en el mejor momento de mi carrera tanto física como mentalmente, soy feliz aquí y mi intención ser mejor que el año pasado y lograr cosas con el club», comentó el jugador tras la tercera jornada de pretemporada.

Aunque es pronto, el futbolista carbayón ya ve «detalles interesantes» en las nuevas incorporaciones, aunque destaca que lo principal es que «son buenas personas». El ovetense valoró positivamente también la continuidad de Anquela, al que ya ve «mostrándose tal y cómo es» con los fichajes. «Hizo méritos más que de sobra para seguir, conoce a los jugadores, al club y a la afición. A la gente nueva ya les ha hecho saber que les va a exigir y que su idea es que disfrutemos jugando al fútbol», explicó el atacante carbayón.

Berjón señaló que hasta el mercado de Primera División «no espabile» el de la categoría de plata no va a moverse, por lo que no tiene prisa a la hora de reforzar la delantera, única línea para la que no ha habido incorporaciones. «Tenemos dos delanteros, uno que todavía tiene que demostrar, Steven, y otro que lo ha demostrado ya, Toché. Entiendo que si se trae algo es para complementar a Toché, que es el único de la primera plantilla», contextualizó el jugador azul.

Asimismo, el oviedista explicó que a Steven «le falta mucho», pero que eso no quita que este «pueda ser su año y dar el salto con el primer equipo», aunque la prioridad para el atacante es buscar un punta diferente a Toché. «Estamos deseando que venga gente, y que sea para sumar de tres en tres. Queremos tener ese buen ambiente en la ciudad, como la temporada pasada, esperemos que se repita y llegar este año un poco más lejos», concluyó el propio Berjón, que quiere dar lo mejor de sí esta campaña.