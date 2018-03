«Hay que pegar un último tirón», indica Saúl Berjón

Con una visión cortoplacista, pero ambiciosa. De esa manera afronta Saúl Berjón las diez últimas jornadas del campeonato liguero. «Vamos partido a partido desde el primer día. Creo que nos está yendo bien así y no vamos a cambiar», expuso ayer el extremo ovetense, que considera que «hay que pegar un último tirón».

Consciente de que «hay rachas mejores y rachas peores», Berjón aseguró que «el buen ambiente siempre reinó» por encima de los resultados y afronta el desenlace liguero con la proclama de «disfrutar de cada partido e intentar sumar los tres puntos». «Tuvimos un par de partidos en los que no se vio buena imagen y era quizás lo preocupante, pero no era por no querer», explicó el ovetense, que considera que en las dos últimas semanas regresó la versión que ha llevado a los azules a «estar arriba» en la tabla.

