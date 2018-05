«Hay que intentarlo hasta el final», dice Saúl Berjón

El ovetense Saúl Berjón se agarra a las escasas posibilidades que el equipo tiene de entrar en el 'play off', para lo que necesita una victoria el sábado ante el Huesca. El futbolista apuesta por la continuidad de Anquela en el banquillo, aunque reconoce que es una decisión que no depende de él y recuerda que el equipo ha llegado a la última jornada con opciones de lograr el objetivo.

El atacante, que ha sido elegido por los aficionados el mejor jugador de la temporada del conjunto azul, en el trofeo al jugador 5Estrellas que convoca la empresa Mahou, espera para el sábado un Carlos Tartiere que esté con el equipo «como hasta ahora, siempre apoyándonos, es increíble el ambiente que se respira, este año fuimos de la mano todos juntos, nos apoyan un montón y nos hacen mucha falta».

No obstante reconoce que las posibilidades no son muchas por depender de otros tres resultados, pero insiste en que los aficionados «tienen la misma esperanza que nosotros, aquí somos así, nos agarramos a un clavo ardiendo si hace falta» y espera que estén todos juntos «deseando que pase lo que tenga que pasar para que el Oviedo se meta en 'play off' y ojalá en el minuto noventa estemos celebrando eso que es lo que todos queremos», señaló.

En cualquier caso, asegura que nunca ha vivido una situación así dependiendo de otros rivales y anuncia que sigue manteniendo la esperanza de jugar algún día con el Real Oviedo en Primera «vamos a intentarlo hasta que lo consigamos, no va a decaer, es mi sueño de pequeño, jugar con el Oviedo en Primera» y destacó que sería para él muy especial vestir la camiseta del conjunto azul en la máxima categoría.

Respecto al mal rendimiento del equipo en la última fase del campeonato, Saúl Berjón comentó que «es futbol y no sirven para nada los análisis. A veces sale mejor, a veces peor». También se refirió al mal rendimiento a domicilio señalando que «ya el año pasado era así. Los partidos fuera son muy complicados en todos los campos de esta categoría» y añadió que sin que sirva de excusa «los árbitros se han equivocado a nuestro favor en un córner de Yeboah en Lorca, en contra por ejemplo un gol de Toche en fuera de juego que no era. Te quitan 4, 5 o 6 puntos que cambian todo mucho». Concluye que «se equivocan, por desgracia más en contra que a favor en esta ocasión».

Lo que quiere el jugador es que se recuerde que «cuando competíamos y no nos ganaba nadie aquellas jornadas seguidas éramos un equipo increíble» por lo que deben recuperar eso «en el 'play off' si lo conseguimos y si no la temporada que viene, que sabemos la base que hay y ser un equipo contra el que nadie quiera jugar».

En lo personal agradeció el reconocimiento de los aficionados y admite que estos premios «es la manera que tiene la gente de valorar tu trabajo, pero no vale para nada porque al final somos un grupo y sin lo grupal no vale lo individual».

Por último, sobre la posible continuidad de Juan Antonio Anquela en el banquillo para la próxima temporada, dejó claro que «esa cuestión no me incumbe mi» aunque dijo que por él «claro que sí» apostaría por que siguiera siendo el entrenador. También mostró su apoyo a la plantilla «esta base consiguió estar ahora mismo a las puertas de ´play off´, no es un equipo que se salve a última hora, eso habla de que hay una base».

