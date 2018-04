Sergio González avisa de la «intensidad» del Real Oviedo Sergio González, tras el partido ante el Sporting. / DANIEL MORA El técnico del conjunto pucelano concede una enorme relevancia al duelo por ser ante un rival directo. «Tenemos que ganar sí o sí», afirma RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Jueves, 19 abril 2018, 02:33

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, afronta mañana su segundo encuentro en el banquillo pucelano. Espera mañana ante el Real Oviedo un partido «muy competido», ante un rival que considera «muy intenso y fuerte en los duelos individuales».

El técnico del conjunto vallisoletano dijo a su llegada que afrontaba una liga de ocho jornadas para entrar en el 'play off' y tras perder el primero de ellos frente al Sporting tiene claro que necesitan «ganar al Oviedo sí o sí».

En este sentido, Sergio González no quiere mirar atrás y se centra en la cita de mañana que consdiera que vale más de tres puntos por tratarse de un rival directo. «Estos últimos partidos son decisivos, hemos perdido el primero considero que mereciendo más y, aunque es cierto que la trayectoria del equipo fuera de casa no ha sido buena creo que no podemos cargar la mochila con piedras anteriores y cosas del pasado», dijo el entrenador.

El técnico del conjunto pucelano afirmó que tiene claro lo que les espera en el Carlos Tartiere: «Sabemos cómo juegan y ya veremos qué tal se nos da contrarrestarlo». En este sentido, explicó que el equipo de Anquela «tiene dos mediocentros que se incorporan poco para dar libertad a los cuatro de arriba y son fuertes en las disputas».

También destacó que los oviedistas se adaptan a distintas formas de jugar y dio especial importancia a la figura del delantero Toché. «Su técnico ha alternado línea de cinco y línea de cuatro, que es la que emplea últimamente y les va bastante bien, se trata de un equipo rápido en las transiciones ofensivas tras pérdida y que busca a Toché para iniciar el juego», advirtió el técnico.

Además, no descartó la posibilidad de incluir en la convocatoria a algún jugador del filial, en especial para el ataque ante las ausencias que presentarán los suyos por sanciones y lesiones. Juan Becerra, David Mayoral y Luis Suárez son los candidatos del Valladolid Promesas a estar en Oviedo.

Además, tampoco descartó la posibilidad de que el exoviedista Míchel retrase su posición al doble pivote para suplir la baja del sancionado Borja que ayer, al igual que Toni Martínez, no se entrenó con el grupo para realizar trabajo de descarga ante su ausencia obligada en el Carlos Tartiere.

Tampoco estarán mañana en el municipal ovetense los lesionados Chris Ramos, Javi Ontiveros, Cotán y Deivid. El griego Gianniotas, aquejado de molestias, tampoco trabajó ayer con el grupo.

El equipo pucelano tendrá esta mañana último entrenamiento de la semana, a puerta cerrada, y posteriormente el entrenador dará la convocatoria.