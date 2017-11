Valladolid es especial... Equipo y ciudad me han acompañado siempre. Recuerdo el famoso 3-8 en el Carlos Tartiere. Yo siempre tenía al delantero croata Peternac (y Cuaresma) en mi once de Liga Fantástica.

Siempre quise ir a ver al ‘Dream Team’ de Johan Cruyff al Estadio José Zorrilla (tuve que conformarme con ver al filial en León). Recuerdo jugar en categorías inferiores contra aquellos blanquivioletas más altos, más guapos y más fuertes.

Recuerdo ganarles el Trofeo Emma Cuervo y meses después que su filial (y nosotros claro) nos medio bajase una mañana de 2007. Recuerdo ese infernal camino hasta el autocar en los anexos del estadio de Zorrilla con el técnico Ramiro Solís incidiéndome en la importancia de los estudios.

Pasado el tiempo hasta los recuerdos negativos me hacen esbozar una sonrisa. No creo que vaya a ser el caso con el partido de ayer. Me da la sensación de que el Valladolid que dirige Luis César Sampedro ganó por omisión del rival, sin noticias de un equipo hasta un zapatazo al palo de Yeboah (como para no acordarse) y una excelsa dejada de Steven.

Quizá sea el efecto tras la ansiada victoria fuera de casa, o el efecto tras un seis de seis de puntuación. O es posible que sea lo que me dijo un oviedista acérrimo al pagar su caña tras el pitido final... «lo mismo de siempre». Ni pude, ni quise ni supe qué contestarle. Recogí su vaso, y al lavavajillas... haber estudiado Jon.